'Flamengo do Brasileiro' vira meta em decisão contra LDU na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em situação preocupante no Grupo C da Libertadores, o Flamengo encara o jogo de hoje, contra a LDU (EQU), às 21h30, no Maracanã, como uma decisão. E para sair com os almejados três pontos, o Rubro-Negro tem como meta ser técnica e taticamente o time do Campeonato Brasileiro, algo que ainda não conseguiu ser na competição continental.

O que aconteceu

Na vice-liderança do Brasileirão com 17 pontos, o Flamengo tem o melhor ataque do torneio. São 17 gols marcados em oito jogos, uma média de 2,12. O time também possui o melhor saldo de gols, com 13 positivos, tendo sido vazado apenas quatro vezes.

Na Libertadores, porém, o contraste é grande. O ataque é um dos piores até aqui, com apenas três gols marcados em quatro jogos, uma média de 0,75.

Tal situação faz com que o Fla chegue à penúltima rodada da fase de grupos fora da zona de classificação. O clube soma cinco pontos contra oito da LDU e do Central Córdoba (ARG).

Com zero de saldo de gols, o Rubro-Negro ainda tem esse fator como preocupação, já que os equatorianos possuem três e os argentinos, dois.

Sabemos que jogar o Brasileiro e a Libertadores é diferente. Acontece no Brasil e na Europa também. Me lembro quando era Campeonato Italiano e Champions League, era sempre diferente. Os times de fora jogam contra o Flamengo sempre mais fechados, no contra-ataque. Os jogos foram assim. Pode ser que esse jogo se desenhe igual. Acho que não tem crise no ataque, apenas estilos de jogo diferentes. As equipes vêm aqui e atuam mais fechadas, então é mais difícil fazer gol. Sabemos a importância do saldo de gols, mas vamos pensar no primeiro gol e depois nos outros.

Alex Sandro

Discurso desalinhado sobre prioridades

Um assunto que gerou polêmica neste início de temporada foi a prioridade do clube em 2025. Entre a diretoria, o discurso é o de priorizar o Campeonato Brasileiro, visto como algo mais seguro em função de beneficiar as equipes mais regulares.

Entre o elenco, porém, tal estratégia não é tão absorvida. Os jogadores não têm feito distinção entre as competições e nem dado preferência a alguma.

A comissão técnica, por sua vez, costuma se guiar pelo controle de cargas. Esta tem sido a diretriz na escolha dos titulares em cada partida.

Para o duelo de hoje, por exemplo, Filipe Luís tem três desfalques de ordem clínica: o atacante Plata e os volantes Erick Pulgar e Allan.

Plata ainda não está recuperado de um edema ósseo no joelho direito. O departamento médico tem feito um trabalho de recuperação conservador no equatoriano mas, até o momento, não é cogitada a possibilidade de cirurgia. Sua última partida foi contra o Botafogo-PB, dia 1º de maio, pela Copa do Brasil.

Já Erick Pulgar e Allan sofreram lesões musculares na coxa direita na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado. Ambos precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo e estão em tratamento no Ninho do Urubu. Eles possivelmente serão desfalques também contra o Botafogo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Os cenários do Fla na Libertadores

Em caso de vitória por um gol de diferença: o Flamengo iguala os oito pontos da LDU, mas permanece em terceiro em função do saldo de gols.

Em caso de vitória por dois gols ou mais de diferença: o Flamengo entra na zona de classificação pois ultrapassará a LDU no saldo.

Em caso de empate: o Flamengo entra em situação dramática e precisará vencer o Deportivo Táchira, na última rodada, por um bom saldo e ainda torcer para o Central Córdoba vencer a LDU.

Em caso de derrota: o Flamengo estará eliminado da Libertadores e irá para a repescagem da Copa Sul-Americana.