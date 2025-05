Filipe Luís foi elogiado em CPI das Bets, mas levou 'cutucada' de Virginia

Técnico do Flamengo, Filipe Luís foi elogiado durante sessão da CPI das Bets pela 'coragem' ao criticar os jogos de apostas no futebol. Por outro lado, levou uma 'cutucada' da influenciadora Virginia Fonseca, que estava depondo.

O que aconteceu

O elogio a Filipe Luís veio durante a sessão da última terça-feira (13), quando a CPI ouvia o depoimento da influenciadora Virginia Fonseca. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) exaltou a coragem do técnico mesmo sendo ele contratado por um clube patrocinado por uma casa de apostas - a Pixbet virou a patrocinadora máster do Flamengo no fim do ano passado.

Ele treina um time que é patrocinado por Bet. Ou seja, isso ele tem lugar de fala. Olha só a coragem desse homem, a responsabilidade social desse técnico. O Filipe Luís deu um exemplo. Vamos contra essa maré. Se todo mundo está comendo aquilo, a gente vai ter que comer também? Senador Eduardo Girão (Novo-CE) em sessão da CPI das Bets

Virginia Fonseca, porém, discordou do senador em relação aos elogios a Filipe Luís (veja abaixo). "Mas ele está lá dentro também. O salário dele é pago pelo time que é patrocinado".

Em abril, Filipe Luís se pronunciou publicamente sobre o caso de Bruno Henrique e aproveitou para criticar os jogos de apostas. Ele disse que recusou várias ofertas para fazer publicidade de casas de apostas e atentou para o dano que as 'bets' causam nas pessoas.

Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, o vício que é. É uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, a gente vai estar olhando e falando assim: 'caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas demais'. O dano que está fazendo em tantas pessoas... A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo Filipe Luís, em coletiva de abril

A influenciadora depôs na CPI das Bets na última terça-feira (13). Com mais de 53 milhões de seguidores só no Instagram, ela entrou no radar da comissão de investigação por causa da popularidade nas redes sociais. A esposa de Zé Felipe já fez campanhas publicitárias para jogos de azar e apostas online.