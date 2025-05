Filho de Sarney e ex-membro Fifa: Quem é o vice de Ednaldo que assume a CBF

Do UOL, em São Paulo

Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, vai assumir a cadeira de Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência da entidade por decisão da Justiça do Rio.

Filho de Sarney e ex-membro da Fifa

O vice da CBF é filho do 31º presidente da República José Sarney, que ficou no Governo no período pós-ditadura, entre 1985 e 1990.

Fernando Sarney é vice-presidente da CBF desde 2004, na época de Ricardo Teixeira.

Porém, ele só entrou de vez na representação internacional do Brasil quando substituiu Marco Polo Del Nero nos Conselhos da Fifa e da Conmebol, em 2015, após os escândalo do 'Fifagate'.

O rompimento com Ednaldo Rodrigues surgiu justamente por conta de sua retirada do Comitê Executivo da Fifa. O próprio presidente da CBF foi quem tirou Sarney das cadeiras internacionais.

O vice de Ednaldo também acusa o presidente afastado de fraudes e busca sua destituição há algum tempo. Sarney buscou as esferas do TJRJ e STF.

Agora, a liminar conquistada por ele foi por meio de um pedido que considera a contratação de Ancelotti uma manobra para desviar atenção. "Pelo exposto, determino: 1- o afastamento da atual diretoria da CBF; 2- que o Vice-Presidente da CBF, Fernando José Sarney, realize a eleição para os cargos diretivos da CBF, na qualidade de interventor, o mais rápido possível".

Sarney é discreto, não gosta tanto de holofote e poderia ter sido presidente da CBF se quisesse, justamente quando Ednaldo foi apontado como interino, após a saída de Rogério Caboclo.