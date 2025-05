Ex-Vasco diz que ajudou funcionários a pagar boletos: 'não recebiam'

Ex-jogador do Vasco, Wellington recordou os problemas financeiros enfrentados pelo Cruzmaltino no período em que defendeu o clube carioca e revelou que chegou a pagar boletos de alguns funcionários que não estavam recebendo salários.

O que aconteceu

Não sei como está lá internamente para funcionários. Eu estive lá no Vasco em 2017, e funcionário não recebia. Jogador ficou quase nove meses sem receber. Então, se tivesse uma SAF e todo mundo tivesse recebendo ali... aconteceu, isso é verdade, de jogador adotar funcionário no clube para pagar conta Wellington no programa Arena SBT desta quarta-feira

Wellington defendeu o Vasco entre 2017 e 2018. Como estava emprestado pelo São Paulo, não foi afetado pelos problemas financeiros do Cruzmaltino, ao contrário dos demais companheiros.

Eu e o Breno [zagueiro] éramos os únicos que recebíamos porque nós estávamos emprestados pelo São Paulo e estávamos na folha do São Paulo. Eu acabava pagando alguns boletos de funcionários para ajudar. Para jogador, nós fizemos uma reunião para saber o que poderia ser feito. Teve jogador que ficou nove meses [sem receber]. Se é SAF, isso não acontece

Eu penso muito na tia da cozinha, no cara que limpa, o roupeiro...

Volante de 34 anos, Wellington disputou 50 jogos com a camisa do Vasco. No começo do ano, ele chegou a ser anunciado pelo Noroeste para jogar o Paulistão, mas rescindiu contrato antes mesmo do início da competição. Atualmente, está sem clube.

Com SAF, mas ainda em crise financeira

O Vasco virou SAF em agosto de 2022, mas segue em crise financeira. Depois de anos de má gestão e promessas não cumpridas pela 777 Partners, grupo norte-americano que assumiu a SAF em 2022, a situação financeira do clube ficou ainda mais delicada. Além de não cumprir acordos, a empresa deixou um rastro de dívidas com jogadores, clubes e fornecedores.

No dia 5 de maio de 2025, o Vasco da Gama e sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol) apresentaram à Justiça um plano de recuperação judicial. O objetivo: tentar reorganizar mais de R$ 600 milhões em dívidas e evitar um colapso financeiro. Mas, de acordo com matéria publicada na coluna do Mauro Cezar Pereira, o conteúdo do plano chama a atenção — e preocupa — por uma série de razões.