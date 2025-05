Escalação: Flamengo recua Gerson e aposta em Luiz Araújo no ataque

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está escalado para enfrentar a LDU, do Equador, às 21h30, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Gerson recuado e Luiz Araújo no ataque

O técnico Filipe Luís apostou numa formação menos esperada para os lugares dos lesionados Erick Pulgar e Allan. O treinador não optou por Evertton Araújo e escolheu recuar Gerson para o setor de volantes além de promover o retorno de De la Cruz, que não enfrentou o Bahia, no último sábado, pelo Brasileiro, por estar suspenso.

Com esta opção, Luiz Araújo foi escalado no ataque ao lado de Michael e Bruno Henrique. Pedro inicia a partida mais uma vez no banco de reservas.

Outro que segue fora é o atacante Plata. O equatoriano ainda se recupera de um edema ósseo no joelho direito e ainda não tem previsão de retorno.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #Escalação do Mengão para enfrentar a LDU, pela @libertadores! #FLAxLDU pic.twitter.com/rMnIeygl8D -- Flamengo (@Flamengo) May 15, 2025

Os cenários do Fla na Libertadores

Em caso de vitória por um gol de diferença: o Flamengo iguala os oito pontos da LDU, mas permanece em terceiro em função do saldo de gols.

Em caso de vitória por dois gols ou mais de diferença: o Flamengo entra na zona de classificação pois ultrapassará a LDU no saldo.

Em caso de empate: o Flamengo entra em situação dramática e precisará vencer o Deportivo Táchira, na última rodada, por um bom saldo e ainda torcer para o Central Córdoba vencer a LDU.

Em caso de derrota: o Flamengo estará eliminado da Libertadores e irá para a repescagem da Copa Sul-Americana.