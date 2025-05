Em alta no Fluminense, Arias é o líder de assistências no futebol brasileiro

Em grande fase no Fluminense, o meia colombiano Jhon Arias é o líder de assistências entre os jogadores do futebol brasileiro nesta temporada.

Com 11 assistências em 23 partidas, Arias se destaca na armação pelo Fluminense. Além dos passes para gol, o colombiano é o maior criador de grandes chances (13).

Jhon Arias também é o atleta com mais passes decisivos no país (83), tendo uma média superior a três por jogo. As informações são do Sofascore.

? Jhon Arias é o jogador da Série A com a maior Nota Sofascore em 2025! ??? ? 23 jogos

? 3 gols

? 11 assistências (1º do país!)

? 13 grandes chances criadas (1º do país!)

? 83 passes decisivos (1º do país!)

? 68 faltas sofridas (1º do país!)

? 187 duelos ganhos (2º do... pic.twitter.com/7SjfBOGEUc ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 15, 2025

Desde 2021 no Fluminense, Arias se estabeleceu como um dos principais armadores no futebol brasileiro. O meia soma 46 gols e 53 assistências em seus 219 jogos pelo clube e foi peça fundamental para o título da Libertadores 2023.

Fase do Fluminense

Após início de temporada conturbado, o Fluminense está reagindo. Sob o comando de Renato Gaúcho, a equipe faz um bom início de Campeonato Brasileiro e contabiliza 13 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras.

O Fluminense volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.