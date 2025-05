Ednaldo Rodrigues é destituído da presidência da CBF pela Justiça

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) destituiu Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta quinta-feira.

Fernando Sarney, vice-presidente, assume como interventor e convocará novas eleições para definir o novo mandatário da entidade. A decisão foi tomada pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro.

No último dia 7, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. No entanto, enviou o caso à Justiça do Rio de Janeiro.

O pedido de afastamento de Ednaldo foi feito pela deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), sob a suspeita de uma suposta falsificação da assinatura de Coronel Nunes no acordo homologado pelo STF ainda neste ano, que legitimou a eleição de Ednaldo Rodrigues em 2022.

Esta é a segunda vez que Ednaldo Rodrigues é afastado da presidência da CBF. No final de 2023, o mandatário foi destituído do cargo também pelo TJ-RJ, mas retornou após decisão de Gilmar Mendes.

Veja a decisão

"Que o Vice-Presidente da CBF, Fernando José Sarney, realize a eleição para os cargos diretivos da CBF, na qualidade de interventor, o mais rápido possível, obedecendo-se os prazos estatutários, ficando a seu cargo, até a posse da diretoria eleita, os poderes inerentes à administração da instituição, dispostos no art.7° do Estatuto da Entidade".