Ednaldo explica por que não quis buscar técnico para a seleção no Brasil

O presidente Ednaldo Rodrigues explicou o motivo de não ter ido buscar um técnico para a seleção brasileira entre os que atuam no futebol nacional. Abel Ferreira, do Palmeiras, chegou a ser apontado como potencial candidato, mas a CBF fechou com Carlo Ancelotti.

Não queria trazer nenhum [técnico de clube do Brasil]. Fizemos um trabalho lá atrás, quando trouxe Diniz, tivermos de conversar com a direção do Fluminense, que tiveram aquiescência. Depois com Dorival. Não pretendia fazer isso com nenhum outro treinador do Brasil com seu time já iniciado numa competição. Não queria fazer o mesmo. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, a Rodrigo Mattos, colunista do UOL

Carlo Ancelotti será "apresentado" como técnico da seleção brasileira no dia 26, quando fará a convocação para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O italiano virá com quatro integrantes da comissão técnica e morará no Rio de Janeiro.

Ele vai fazer [a convocação] na CBF, se apresentando a toda a imprensa e anunciando os 23 atletas. Certeza que ele vai estar acompanhando os atletas que a comissão técnica vem observando [Juan e Rodrigo Caetano]. Desde o período de Dorival não parou o trabalho. O trabalho teve continuidade. Todas as projeções foram dadas sequência, com analista de desempenho. E eles verificaram muitos atletas nesse período. Tanto aqui quanto em jogos pela TV. Em todos os jogos. Dentro dessa lista, ele vai apresentar o trabalho, quem está com lesão. Reuniões quinta e sexta, e o treinador vai fazer a opção do que vê para esses jogos do Paraguai e Equador.

Ednaldo ainda revelou os primeiros pedidos de Ancelotti como técnico da seleção brasileira: "Quer morar no Brasil e quer ver jogos. Disse que tem muitos atletas que passam despercebidos, não só na Série A, que quer conhecer. Quer conhecer jogos de outras séries, porque pode ter atletas que possam ser importantes. Ele vai fazer essas opções agora nessa lista porque é um tempo curto - e ficou definido que não haverá treinamento na Granja Comary. Mas é um dos lugares que quer de imediato conhecer. Já ouviu falar pelos atletas. E falou que quer aproveitar muito a Granja".

Ancelotti se despedirá do Real Madrid no dia 25 de maio, data da última rodada do Campeonato Espanhol, e na sequência assume a seleção brasileira. A estreia do italiano será no dia 5 de junho, contra o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias. O Brasil está na quarta colocação, com 21 pontos.