Dupla titular fica só na academia e Gil é liberado de treino do Santos

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier comandou mais um treino no CT Rei Pelé nesta quinta-feira e não pôde contar com três jogadores.

O zagueiro Zé Ivaldo e o meio-campista Bontempo ficaram na parte interna, fazendo recuperação muscular na academia. O zagueiro Gil foi liberado para resolver problemas pessoais. Os três, porém, não devem ficar de fora do embate de domingo.

Já Neymar, Guilherme e João Schmidt são desfalques certos. O astro está em transição física com a fisioterapia e já faz alguns exercícios com bola. Nesta manhã, o camisa 10 não apareceu em campo enquanto a imprensa esteve no CT Rei Pelé. Ele segue um cronograma específico, com atividades na academia e, depois, no gramado.

Os outros dois estão entregues ao departamento médico, em recuperação de lesão muscular.

O atacante Julio Furch, por sua vez, treinou normalmente com o elenco e pode ser novidade. O argentino foi reintegrado na última quarta-feira, assim como Andrey Quintino, que faz trabalhos físicos.

Como foi o treino?

A imprensa pôde acompanhar cerca de 45 minutos do treino desta quinta. Os jogadores começaram o dia com uma atividade física.

Depois, o técnico Cleber Xavier dividiu o elenco em dois. Em um campo, ficaram os atletas do sistema defensivo. No outro, os meio-campistas e atacantes ensaiaram jogadas ofensivas.

A partir de então, a imprensa foi retirada do CT Rei Pelé.

O Santos tem mais duas sessões de treinos antes de enfrentar o Corinthians. O clássico será domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

No momento, o Peixe está em penúltimo lugar do Brasileirão, com cinco pontos. O Timão é o 10°, com dez.