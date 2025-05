Dunga elogia Ancelotti e Mauro Silva destaca que técnico tem visão ampla do futebol

Por Javier Leira

ASSUNÇÃO (Reuters) - O capitão do tetra e ex-técnico da seleção brasileira Dunga elogiou a chegada do italiano Carlo Ancelotti para dirigir a equipe a partir do próximo mês, a um ano da Copa do Mundo de 2026.

"Independentemente de ser europeu ou não, se ele é bom, que venha para somar. O mundo está globalizado e é preciso trazer pessoas de qualidade", disse ele na quarta-feira em evento em Assunção antes do Congresso da Fifa na capital paraguaia.

Desde que Tite deixou o cargo em dezembro de 2022, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior passaram pela seleção.

"Se tivemos quatro técnicos em menos de três anos, alguma coisa não está funcionando ... Na minha opinião, Ancelotti foi chamado para obter resultados, então temos que ajudá-lo", afirmou Dunga.

O Brasil está em quarto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e venceu apenas seis jogos em 14. Os seis primeiros se classificam para o torneio.

"Quero desejar a Ancelotti todo o sucesso com a seleção e que ele seja muito feliz no Brasil. Ele tem uma visão mais ampla das diferentes escolas de futebol do mundo, e acho que isso é uma riqueza muito grande", disse Mauro Silva, campeão mundial em 1994 ao lado de Dunga.

"É um momento delicado para o futebol brasileiro, temos alguns problemas estruturais, mas espero que Ancelotti tenha sucesso", acrescentou.

Ancelotti, de 65 anos, um dos técnicos mais bem-sucedidos do futebol mundial, será o técnico do Brasil após deixar o Real Madrid no final da temporada europeia.

Ancelotti tornou-se o primeiro técnico a conquistar títulos em cada uma das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) e levou o Real Madrid a dois títulos da Liga dos Campeões em três temporadas.

"Temos que estar muito felizes porque o melhor técnico do mundo está chegando, estou muito feliz e não acredito que haja alguém que não esteja feliz quando a chegada do melhor técnico do mundo é anunciada", disse o ex-volante Felipe Melo, que disputou a Copa do Mundo de 2010 sob o comando de Dunga.