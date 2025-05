Dorival valoriza foco do Corinthians na Sul-Americana: 'Não importava jogar bem, mas vencer'

Aliviio. Essa foi a sensação do técnico Dorival Júnior após conseguir o resultado que manteve o Corinthians com possibilidades de classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Questionado sobre a atuação da equipe, o treinador foi sincero em sua análise.

"Hoje não importava jogar bem, mas sim vencer o jogo. O objetivo principal era o resultado. Aconteceu o que a gente precisava e agora é nos preparar muito para a última rodada, que para nós vai ser fundamental para buscar uma classificação", afirmou o treinador.

Apesar do placar de 1 a 0 e do triunfo na casa do Racing, Dorival reconheceu que a equipe ainda encontra dificuldades no lado ofensivo. A esse problema, o treinador deu o sentido de adaptação ao seu trabalho à frente do elenco principal.

"Estamos treinando para criar condições para que existam as triangulações, a busca pela aproximação e infiltração. Dificuldades nós estamos tendo, mas não estamos sofrendo (na defesa) nas partidas. Espero por um crescimento coletivo. Alguns jogadores estão num crescente individual e espero que essa evolução continue", comentou.

Sobre reforços, Dorival Júnior foi evasivo. Ele admitiu a necessidade de novas peças para tornar o time mais forte, mas disse que essas discussões vão acontecer internamente.

"Estamos conversando e atentos ao mercado num trabalho contínuo de observação. Sabemos de algumas necessidades. Tudo isso vai acontecer de forma natural e sempre dentro das nossas condições para buscar o time ideal e que possa nos dar as melhores respostas", declarou.