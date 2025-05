Dorival poupa titulares e escala Corinthians alternativo contra o Racing-URU; veja times

O Corinthians está definido para o jogo decisivo desta quinta-feira, contra o Racing-URU, em Montevidéu, pela quinta e penúltima rodada da Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior decidiu poupar titulares e escalou um time praticamente reserva.

Os únicos jogadores considerados titulares são André Ramalho e o zagueiro Hugo Souza. Yuri Alberto, André Carrillo, Angileri e outros começam no banco de reservas.

A escalação alternativa do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Ryan, Charles e Alex Santana; Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.

Dorival tem três desfalques importantes para a partida. O atacante Memphis Depay e o volante Raniele, lesionados, além do zagueiro Félix Torres, suspenso, sequer viajaram ao Uruguai.

O Timão vive situação delicada na Sul-Americana e precisa de uma vitória para se manter vivo no torneio. A equipe está no terceiro lugar do Grupo C, com cinco pontos, seis de distância para o líder Huracán.

A classificação direta às oitavas de final é improvável, mas o time do Parque São Jorge ainda pode ficar na segunda posição e disputar os playoffs contra um dos terceiros da Libertadores.

Do outro lado, o Racing é o lanterna da chave e ainda não somou nenhum ponto. Os uruguaios estão há sete jogos sem ganhar na temporada.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Centenário. O árbitro do confronto é o chileno Jose Cabero, que será auxiliado por Alan Saldoval (CHI) e Carlos Venegas (CHI). Francisco Gilabert (CHI) comanda o VAR.