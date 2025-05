Dorival justifica Corinthians alternativo e usa goleada para o Flamengo como exemplo

Mesmo com um time alternativo, o Corinthians fez o suficiente para vencer o Racing-URU por 1 a 0 nesta quinta-feira, em Montevidéu, resultado que mantém a equipe viva na Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior justificou que a decisão de mesclar jogadores se dá pela preocupação com possíveis lesões e ligou o alerta para a sequência que o Timão terá até a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

"Estamos tentando evitar o que estamos vendo em todas as equipes: problemas musculares, tirando um ou dois jogadores a cada rodada. Isso é o que estamos tentando evitar. Essas mudanças vão continuar acontecendo, porque uma sequência muito grande nos tira a possibilidade de resultados melhores", explicou o comandante.

Dorival usa como exemplo a goleada de 4 a 0 sofrida para o Flamengo antes mesmo de sua estreia, em jogo válido pelo Brasileirão, disputado no Maracanã. À época, o elenco do Corinthians estava desgastado pelo alto número de jogos e pagou o preço diante do Rubro-Negro com uma atuação terrível.

"Lembram da nossa atuação no Rio de Janeiro, contra o Flamengo? Queremos evitar que a gente volte a ter uma atuação como aquela", recordou.

A equipe de Dorival Júnior só depende de si para avançar aos playoffs da Sul-Americana. Vice-líder do Grupo C, o time tem um ponto a mais que o América de Cali, terceiro colocado da chave, e garante no mínimo o segundo lugar em caso de vitória na última rodada. Se empatar ou perder, terá que torcer por um tropeço dos colombianos.

O Corinthians até pode assumir a liderança e se classificar diretamente às oitavas, mas precisa vencer o Huracán e tirar uma diferença de sete gols de saldo.

O próximo compromisso do clube na competição está marcado para o dia 27 de maio. O time irá enfrentar o Huracán, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos do torneio.

Antes disso, o Timão tem pela frente um clássico contra o Santos, pela nona rodada do Brasileirão. Os rivais medem forças neste domingo, a partir das 16h, na Neo Química Arena.