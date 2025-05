Dorival encara 1º jogo de 'vida ou morte' pelo Corinthians mirando clássico

O técnico Dorival Júnior terá seu primeiro desafio de 'vida ou morte' no comando do Corinthians, em partida contra o Racing-URU, na noite de hoje, mas já de olho no clássico do próximo fim de semana.

O que aconteceu

O Timão precisa vencer fora de casa para seguir vivo na busca pela classificação para a fase mata-mata da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

No momento, a equipe alvinegra é a 3ª colocada do Grupo C, com cinco pontos, um a menos do que o América de Cali. Já o Huracán, líder da chave, tem 10. O caminho mais "fácil" para o Timão avançar à próxima etapa é assumindo a vice-liderança e indo para a repescagem. Apenas o primeiro colocado de cada grupo vai direto ao mata-mata.

Será o primeiro compromisso de Dorival à frente da equipe sob pressão. O treinador soma quatro jogos pelo clube paulista, sendo duas vitórias, um empate e uma derrota.

É uma partida fundamental para a nossa equipe. Estaremos muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos na última rodada.

Dorival Jr.

No entanto, já no próximo domingo, o Corinthians enfrenta o Santos, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Diante do pouco tempo de recuperação, a prioridade passou a ser o clássico.

O Timão ainda tem desfalques que precisam ser recuperados até o fim de semana. Lesionados, Raniele e Memphis sequer viajaram com o Timão para o Uruguai. O zagueiro Félix Torres também ficou fora do confronto para cumprir suspensão, após ter sido expulso na vitória por 1 a 0 contra o próprio Racing, no dia 24 de abril.

Raniele trata de um edema no músculo anterior da coxa direita. O meia é um dos jogadores mais regulares do elenco e tem papel fundamental no esquema tático.

Já Memphis se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Inclusive, O camisa 10 tenta acelerar a recuperação para estar à disposição no clássico contra o Santos, no domingo, na Neo Química Arena.

Com as condições atuais, Dorival deve optar por uma escalação mista contra o Racing. Inclusive, é provável que Yuri Alberto inicie no banco de reservas.

Por outro lado, as estatísticas estão do lado alvinegro, com o Timão invicto diante dos uruguaios. Foram cinco encontros entre os clubes, com quatro vitórias do Corinthians e um empate.

Veja os relacionados para a partida

Goleiros

Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli

Zagueiros

André Ramalho, Cacá e João Pedro

Laterais

Fabrizio Angileri, Hugo, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho

Meias

Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Maycon e Ryan

Atacantes

Héctor Hernández, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto