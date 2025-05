Dorival admite Corinthians moroso, mas comemora resultado: "Era nossa obrigação"

O técnico Dorival Júnior admitiu a atuação "morosa" do Corinthians diante do Racing-URU, nesta quinta-feira, em Montevidéu, mas celebrou a vitória por 1 a 0, que mantém a equipe viva na Sul-Americana. O treinador disse que o Timão tinha a obrigação de conseguir o resultado positivo no Uruguai.

"Era fundamental o resultado positivo, entramos com essa obrigação. É natural que a obrigação às vezes faz com que você perca a estabilidade. O objetivo principal era o resultado, hoje não importava só atuarmos bem. O ideal era atuar bem e conseguir o resultado, mas, não acontecendo, o resultado foi muito importante. Espero que a gente possa se preparar muito para a última rodada, um jogo fundamental para nossa permanência no torneio", afirmou o comandante, que pediu paciência e vê o time em processo de evolução.

"Nós enfrentamos uma equipe que fez uma linha com cinco homens, mais uma linha com quatro. É muito difícil de entrar. Tivemos poucas infiltrações porque os espaços eram mínimos. Muitas jogadas disputadas, travadas, poucas inspiração... Nós nos doamos, mas percebia-se que precisávamos de algo a mais para buscar o resultado, que é fundamental. A preocupação é natural. A troca de passes aconteceu em muitos momentos de uma maneira morosa, faltava uma dinâmica maior. Acho que encontramos isso no segundo tempo. Ainda não é o ideal, estamos em um processo, buscando as melhores formações possíveis para cada jogo", acrescentou.

Dorival voltou a ser questionado sobre a necessidade de receber reforços no Corinthians. Ele não entrou em detalhes, mas reconheceu que há carências no elenco e disse que a diretoria está atenta ao mercado.

"Estamos conversando bastante internamente. Dificilmente vou expor qualquer situação em relação a contratações. Estamos atentos ao mercado sempre, temos um trabalho contínuo de observação. Fabinho [Soldado] está trocando informações a todo momento com todos nós. Sabemos de algumas carências, em cima de características de jogadores, mas isso vai acontecer de uma maneira bem natural, sem apressar qualquer situação. Que possamos, dentro das nossas condições, buscar as melhores situações possíveis para continuarmos evoluindo", comentou.

A equipe de Dorival Júnior só depende de si para avançar aos playoffs da Sul-Americana. Vice-líder do Grupo C, o time tem um ponto a mais que o América de Cali, terceiro colocado da chave, e garante no mínimo o segundo lugar em caso de vitória na última rodada. Se empatar ou perder, terá que torcer por um tropeço dos colombianos.

O Corinthians até pode assumir a liderança e se classificar diretamente às oitavas, mas precisa vencer o Huracán e tirar uma diferença de sete gols de saldo.

O próximo compromisso do clube na competição está marcado para o dia 27 de maio. O time irá enfrentar o Huracán, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos do torneio.

Antes disso, o Timão tem pela frente um clássico contra o Santos, pela nona rodada do Brasileirão. Os rivais medem forças neste domingo, a partir das 16h, na Neo Química Arena.