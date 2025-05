Diretoria do Corinthians nega ligação com o crime organizado

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira, um relatório parcial e apontou possível desvio de parte da comissão do patrocínio do Corinthians com a VaideBet para uma conta bancária supostamente ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Em nota divulgada nesta quinta-feira, o clube nega envolvimento.

Com o apoio do Ministério Público, a Polícia Civil quebrou o sigilo bancário para rastrear o caminho de R$ 1,4 milhão pago como comissão na negociação entre o clube e a casa de apostas. Empresas de fachada teriam transferido o valor entre contas para ocultar a origem da verba. O dinheiro teria terminado na conta da UJ Football Talent Intermediação, empresa que a polícia identificou como ligada ao crime organizado.

Confira na íntegra a nota do Corinthians

Corinthians apoia investigações e reforça transparência.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, até o momento, não há qualquer demonstração de autoria relacionada aos fatos mencionados. O presidente do Clube reafirma seu total apoio às investigações em andamento, bem como a todas as iniciativas que visem apurar eventuais envolvimentos do crime organizado no futebol brasileiro.

O Corinthians destaca que é vítima das circunstâncias investigadas e reforça que não possui controle sobre o que terceiros fazem com valores recebidos em decorrência de contratos firmados. O Clube cumpre rigorosamente todas as suas obrigações legais e contratuais, prezando pela transparência e integridade em suas operações.

O Corinthians reitera seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a justiça no esporte, apoiando todas as medidas necessárias para garantir a lisura das competições e combater práticas ilícitas no futebol.

Depoimentos do caso VaideBet

O presidente do clube, Augusto Melo, foi ouvido pela polícia no dia 16 de abril. Além dele, Marcelo Mariano (ex-diretor administrativo) e Sérgio Moura (ex-superintendente de Marketing) também se apresentaram para depor.