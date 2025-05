Diniz vê Coutinho 'indispensável' ao Vasco e ruído com Tchê Tchê superado

Do UOL, no Rio de Janeiro

Embora já tenha estreado na última terça-feira — na derrota por 1 a 0 para o Lanús, pela Sul-Americana — o técnico Fernando Diniz foi apresentado oficialmente pelo Vasco hoje. Em quase uma hora de entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa, o treinador falou sobre diversos pontos, incluindo a aposta na evolução de Philippe Coutinho e a "pedra" colocada no ruído que teve com Tchê Tchê na época do São Paulo.

O que ele falou?

Coutinho: "Acho que é indispensável. Para mim, é uma alegria e uma honra trabalhar com jogador do quilate dele. Da geração do Neymar é um dos caras mais talentosos que produzimos no Brasil. Acredito até que a carreira poderia ter sido mais brilhante pelo jogador que ele é. Conto muito com ele. Nesse jogo, fez boa partida, precisa se soltar. Acredito que ele vai evoluir muito. Sempre um presente para o futebol brasileiro. Outra coisa: é um jogador de uma simplicidade e humildade difícil de enxergar. Já o conheci na Europa, aqui em poucos dias percebe que e um jogador desprovido de vaidade, não faz uso de nada. Parece que está começando hoje, ele acrescenta muito para o Vasco".

Tchê Tchê: "Ele que se colocou como titular (contra o Lanús), inclusive pela história que tem comigo. É um dos jogadores que mais atuou comigo na carreira. De alguns momentos, eu tenho uma iluminação de que faço as coisas de coração. O que eu faço com os jogadores é o que eu faço com os meus filhos. Se errar, tenho que pedir desculpa e seguir minha vida. Eu sou rigoroso, mas também sou amoroso e consigo ajudar. Todos eles tiveram um momento como o do Tchê Tchê. Faz parte do processo, não é um processo linear. Foi uma coisa que aconteceu que está totalmente superada, ele conseguiu jogar muito bem, acho que foi uma das melhores partidas dele aqui. E espero que ele seja muito feliz no Vasco".

*Matéria em atualização