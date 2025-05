Destaque: os números de Artur em Botafogo x Estudiantes

O atacante Artur apresentou um grande desempenho na vitória do Botafogo sobre o Estudiantes. O resultado na noite desta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, foi fundamental para o Glorioso seguir com as esperanças de defender o título da Libertadores da América.

Artur fez um dos gols da vitória botafoguense por 3 a 2. Além disso, contribuiu com outros atributos ofensivos para desequilibrar a defesa adversária. Foi o principal destaque do time brasileiro na partida.

A chegada de Artur teve como objetivo preencher a lacuna deixada por Luiz Henrique, que acertou com o Zenit, da Rússia, na virada do ano. O reforço não conseguiu, porém, o desempenho esperado pela torcida nos primeiros meses de 2025.

Agora, os botafoguenses esperam uma sequência positiva do camisa 7. Até o momento, Artur soma 3 gols e 4 assistências em 17 jogos pelo time carioca em 2025.

Os números de Artur contra o Estudiantes (fonte: SofaScore)