Decisivo contra o Estudiantes, Artur tem bons números desde estreia pelo Botafogo

Com um gol decisivo de Artur, o Botafogo bateu o Estudiantes por 3 a 2 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O atacante, recém-chegado no Fogão, se mostra estar adaptado e coleciona bons números desde sua estreia.

Em 17 jogos pelo Botafogo, Artur possui sete participações em gols, com quatro tentos e três assistências. Ele é o jogador que lidera a equipe nos passes para gol e é o vice-artilheiro do elenco nesta temporada.

Além disso, Artur tem se demonstrado muito efetivo no ataque. O jogador realizou 24 dribles certos e criou cinco grandes chances, também sendo o líder destas estatísticas entre os jogadores do Botafogo. Os dados são do site Sofascore.

Artur desde que estreou no @Botafogo: ? 17 jogos

? 3 gols (2º do time)

? 4 assistências (1º do time!)

? 7 participações em gols (1º do time!)

? 5 grandes chances criadas (1º do time!)

? 24 passes decisivos (2º do time!)

? 24 dribles certos (1º do time!)

? Nota Sofascore...

Substituto de Luiz Henrique

Artur chegou ao Botafogo ainda em janeiro deste ano, vindo do Zenit, da Rússia, mesmo clube que contratou Luiz Henrique, destaque do Glorioso em 2024. O Alvinegro desembolsou cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões) para ter o atacante.

O próximo compromisso do Botafogo é pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Fogão encara o Flamengo no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada da competição.