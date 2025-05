Cristiano Ronaldo está no topo da lista da Forbes de atletas mais bem pagos pelo 3º ano consecutivo

(Reuters) - Cristiano Ronaldo aparece no topo da lista da Forbes dos atletas mais bem pagos do mundo pelo terceiro ano consecutivo e pela quinta vez em sua carreira.

Depois de sua transferência para o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, o total estimado de ganhos de Ronaldo é de cerca de US$ 275 milhões.

O atacante português aumentou sua renda em US$15 milhões por meio de endossos fora do campo e de lucrativos acordos de patrocínio apoiados pelo grande número de seus seguidores nas mídias sociais: 939 milhões no total em maio.

Enquanto isso, o armador do Golden State Warriors Stephen Curry, que em março se tornou o primeiro jogador da NBA a atingir 4.000 pontos em cesta de 3 pontos na carreira, subiu para o segundo lugar no ranking com US$156 milhões.

O boxeador Tyson Fury ficou em terceiro lugar, com US$146 milhões. Apesar de ter perdido o título mundial dos pesos pesados para Oleksandr Usyk em dezembro, a renda de Fury foi impulsionada por parcerias para promover o turismo em Malta e seu reality show na Netflix.

O quarterback do Dallas Cowboys Dak Prescott ficou em quarto lugar, com US$137 milhões, graças a bônus de assinatura que bateram recordes e a uma lucrativa extensão de contrato.

Enquanto isso, o argentino Lionel Messi caiu para o quinto lugar, com US$135 milhões -- o mesmo valor do ano passado -- depois de se transferir para o Inter Miami, time da Major League Soccer, e de continuar a receber patrocínios de alto nível da Adidas e da Apple.

O ala do Los Angeles Lakers LeBron James, que está chegando ao fim de sua brilhante carreira, ficou em sexto lugar com US$133,8 milhões.

O jogador de beisebol do New York Mets Juan Soto ficou em um notável sétimo lugar, ganhando US$114 milhões. O dominicano de 26 anos assinou um contrato de US$765 milhões por 15 anos, o maior da história do beisebol.

O atacante francês Karim Benzema, que joga no Al Ittihad, da Arábia Saudita, é o oitavo colocado, com ganhos de US$104 milhões.

O japonês Shohei Ohtani aparece em nono lugar, com US$102,5 milhões, tendo diferido a maior parte de seus ganhos de seu megacontrato com o time de beisebol Los Angeles Dodgers. Seus ganhos foram significativamente aumentados pela vitória na World Series no ano passado.

Kevin Durant, do Phoenix Suns, da NBA, completa o top 10 com US$101,4 milhões.

