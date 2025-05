UFC: Cris Cyborg quebra o silêncio sobre volta de Amanda Nunes

A veterana Cris Cyborg comentou recentemente sobre o possível retorno de Amanda Nunes ao UFC, após quase dois anos de aposentadoria. Em entrevista ao "Bloody Elbow", a atual campeã do PFL demonstrou respeito pela antiga rival e afirmou que a ex-detentora dos cinturões peso-galo (61 kg) e peso-pena (66 kg) ainda está motivada para voltar ao octógono.

Mesmo com um histórico de confronto direto e grande repercussão no cenário do MMA feminino, Cyborg adotou um tom ponderado ao analisar a movimentação da compatriota nos bastidores do Ultimate. Sem recorrer a provocações ou criar expectativas exageradas, ela destacou que o desejo de competir continua sendo um fator determinante na trajetória de atletas de alto rendimento.

"Vi que ela está dizendo que vai voltar e talvez enfrente quem vencer entre Peña e Kayla. Quando você é lutador, sempre quer lutar, sabe? Acredito que ela ainda tem o fogo no coração para voltar. Vamos ver qual será a próxima luta empolgante dela", disse Cyborg.

A Leoa se aposentou em junho de 2023, após conquistar sua 11ª vitória em disputas de cinturão, ao derrotar Irene Aldana no UFC 289. No entanto, no último mês, confirmou seu interesse em retornar ao octógono para enfrentar a vencedora do duelo entre Julianna Peña e Kayla Harrison, marcado para o UFC 316. As duas possíveis adversárias têm trajetórias distintas com a ex-campeã: Peña foi a única a vencê-la na última década, enquanto Harrison foi sua companheira de treinos na American Top Team.

Carreira vitoriosa

Cyborg, que possui um currículo vitorioso e títulos nas principais organizações do MMA - como UFC, PFL, Bellator, Strikeforce e Invicta -, foi superada por Nunes em 2018, no UFC 232, em uma das lutas mais emblemáticas da história da modalidade. Agora, aos 39 anos, se prepara para encerrar sua carreira nas artes marciais mistas, com duas lutas restantes em seu contrato com o PFL, e mantém vivo o desejo de conquistar um título no boxe profissional.