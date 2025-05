Corinthians vence o Racing-URU e se mantém vivo na Sul-Americana

O Corinthians está mais vivo do que nunca na Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Timão jogou com uma equipe alternativa e fez o suficiente para vencer o Racing-URU por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, com gol de Matheus Bidu. O resultado coloca o time alvinegro na vice-liderança do Grupo C.

A equipe de Dorival Júnior, portanto, só depende de si para avançar aos playoffs da competição. O time tem um ponto a mais que o América de Cali, terceiro colocado da chave, e garante no mínimo o segundo lugar em caso de vitória na última rodada. Se empatar ou perder, terá que torcer por um empate dos colombianos.

O Corinthians até pode assumir a liderança e se classificar diretamente às oitavas, mas precisa vencer o Huracán e tirar uma diferença de sete gols de saldo. O Racing, por sua vez, segue sem pontuar e, já eliminado, fica estacionado na lanterna do grupo.

O próximo compromisso do Corinthians na Sul-Americana está marcado para o dia 27 de maio. O time irá enfrentar o Huracán, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos do torneio. Já o Racing visita o América de Cali, simultaneamente.

Antes disso, o Timão tem pela frente um clássico contra o Santos, pela nona rodada do Brasileirão. Os rivais medem forças neste domingo, a partir das 16h, na Neo Química Arena.

O jogo

Depois de um início de jogo moroso, o Corinthians acordou e levou perigo ao gol do Racing-URU pela primeira vez aos 22 minutos. Romero cobrou falta com precisão e obrigou Amadé a fazer boa defesa. No minuto seguinte, Héctor Hernández recebeu um cruzamento na área e cabeceou para fora.

No restante da etapa inicial, o Timão rodou a bola de um lado para o outro e até teve o controle da partida, mas não conseguiu furar a retranca dos mandantes. A equipe demonstrou pouca criatividade e sofreu para encontrar alguma solução no ataque.

Segundo tempo

A equipe alvinegra voltou melhor do intervalo e chegou a balançar as redes aos 11 minutos, mas o tento foi anulado. Talles Magno foi lançado por Igor Coronado, venceu a disputa com o zagueiro e marcou o gol, mas o árbitro anotou uma falta do atacante corintiano.

Aos 17 minutos, Carrillo disparou pela ponta direita e encontrou Yuri Alberto dentro da área. O atacante dominou e ajeitou para Romero, que chegou batendo e mandou por cima das traves.

O gol do Corinthians enfim saiu aos 29 minutos. Após lançamento de Carrillo, a defesa do Racing afastou mal e deixou a bola nos pés de Matheus Bidu, que chutou com a perna esquerda e contou com um desvio para matar o goleiro Amadé.

Já com alguns titulares em campo, o Timão conseguiu controlar o jogo e não sofreu sustos nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA



RACING-URU 0 x 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)



Data: 15 de maio de 2025 (quinta-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Jose Cabero (CHI)



Assistentes: Alan Saldoval (CHI) e Carlos Venegas (CHI)



VAR: Francisco Gilabert (CHI)



Cartões amarelos: Léo Mana e Charles (Corinthians); Bueno e Severo (Racing)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Matheus Bidu, aos 29? do 2ºT (Corinthians)

RACING: Amadé; Cotugno, Bueno e Pinela (Esteban de Lima); Cáceres (Scarone), Lucas Rodríguez, Espinosa e Martín Ferreira; Tomatis (Esteban da Silva), Matías Fonseca (Sosa) e Severo (Bosca).



Técnico: Cristian Chambian

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Ryan (José Martínez), Charles (André Carrillo) e Alex Santana (Maycon); Romero (Igor Coronado), Talles Magno e Héctor Hernández (Yuri Alberto).



Técnico: Dorival Júnior