Empate ajuda, e Corinthians pode ser 1º na Sul-Americana; veja cenários

O Corinthians comemorou o empate sem gols entre Huracán e América de Cali, já que agora o Alvinegro depende apenas de si para avançar na Sul-Americana.

O que aconteceu

O resultado deixa o Alvinegro com chance de avançar diretamente às oitavas de final. Apenas os primeiros colocados de cada grupos vão direto para o mata-mata, enquanto os segundos disputam o playoff com as equipes eliminadas da Libertadores.

O time de Dorival Jr precisa de duas vitórias e tirar oito gols de saldo do Huracán para terminar 1ª colocação do Grupo C. O Corinthians tem saldo de gols zero, mas ainda joga nesta rodada, hoje, às 19h (de Brasília), contra o Racing-URU.

O Alvinegro neste momento é o terceiro colocado da chave, com cinco pontos. O líder Huracán tem 11, enquanto o vice América chegou a sete. O Racing-URU está zerado e é o lanterna.

Outros cenários

Em caso de empate hoje, o Corinthians só terá chance de disputar o playoff, e precisará de uma vitória sobre o Huracán na última rodada e contar com um tropeço — empate ou derrota — do América de Cali.

O Alvinegro também irá para o playoff em caso de triunfo contra os uruguaios e tropeço contra o Huracán. Neste cenário, o time paulista chegaria a no máximo nove pontos, e dependeria de um tropeço do América de Cali, que tem sete pontos.

Uma derrota contra o Racing-URU faz o Corinthians não depender apenas de si para avançar na Sula. O clube brasileiro permaneceria com cinco pontos — dois a menos que o segundo colocado América de Cali — e só iria ao playoff em caso de vitória na última rodada somada a derrota do Cali. Um empate dos colombianos leva a decisão da vaga para o saldo de gols.

Veja como está o Grupo C da Sul-Americana

Huracán - 11 pontos (5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e saldo de gols 8) América de Cali - 7 pontos (5 jogos, 1 vitória, 4 empares e saldo de gols 2) Corinthians - 5 pontos (4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e saldo de gols 0) Racing-URU - 0 pontos (4 jogos, 4 derrotas e saldo de gols -10)

Os jogos do Corinthians da Sul-Americana