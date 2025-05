Corinthians enfrenta Racing no Uruguai e precisa vencer para seguir vivo na Sul-Americana

Sem poder se dar ao luxo de negociar um resultado que não seja a vitória, o Corinthians enfrenta o Racing de Montevidéu fora de casa nesta quinta-feira, às 19h, em partida da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time do Parque São Jorge precisa vencer no Uruguai para seguir vivo na competição.

O Corinthians vive situação dramática na Sul-Americana. O time está na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, um a menos do que o América de Cali, da Colômbia, segundo colocado com seis. O Huracán, da Argentina, lidera a chave com dez pontos, enquanto o Racing está zerado na lanterna.

Diante do cenário atual, dificilmente o Corinthians se classifica na primeira colocação. Caso passe no segundo lugar, a equipe terá de disputar um playoff com um dos eliminados da fase de grupos da Copa Libertadores para buscar uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

A equipe busca recuperação após conhecer a primeira derrota sob o comando de Dorival Júnior. No sábado, o time alvinegro foi derrotado por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa, e perdeu a chance de entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro.

"É uma partida fundamental para a nossa equipe. Estamos muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos na última rodada", disse o treinador.

Para o duelo desta quinta, o Corinthians deve levar a campo uma equipe mista. Dorival não vai poder contar com Memphis Depay, que trata uma entorse no tornozelo direito. O volante Raniele foi diagnosticado com um edema na coxa direita e virou baixa de última hora. Já o zagueiro Félix Torres cumpre suspensão de seu segundo jogo por ter sido expulso na partida contra o próprio Racing, em 24 de abril, vencida pelos paulistas por 1 a 0 em Itaquera.

Após o duelo com o Racing, o Corinthians terá mais três partidas até o duelo decisivo com o Huracán, no dia 27 de maio. A equipe alvinegra enfrenta neste meio tempo Santos e Novorizontino, ambos em casa, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, respectivamente, e o Atlético-MG, fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo com o Racing vai marcar a estreia da nova camisa 2 do Corinthians. O novo uniforme é predominantemente preto com as mangas na cor branca e faz referência ao material utilizado na conquista do Mundial de Clubes de 2000.

FICHA TÉCNICA

RACING X CORINTHIANS

RACING-URU - Amade; Cotguno, Bueno e Pinela; Pereira, Bosca, Rodríguez e Ferreira; Cáceres, Severo e Tomatis. Técnico: Cristian Chambian Aires.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá (João Pedro Tchoca) e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); José Martínez, Maycon (Charles), André Carrillo e Igor Coronado; Talles Magno (Héctor Hernández) e Romero. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - José Cabero (CHI).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).