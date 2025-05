Conheça Fernando Sarney, interventor que substitui Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF

Fernando Sarney foi nomeado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Gabriel de Oliveira Zeferino, como o presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele assume o posto como interventor após o afastamento de Ednaldo Rodrigues na tarde desta quinta-feira e será o responsável por convocar uma nova eleição em até 60 dias.

Fernando Sarney foi um dos signatários do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu como legítima a eleição de Ednaldo. No entanto, Sarney passou a ser mais um a questionar a autenticidade da assinatura do coronel Nunes no documento.

Fernando José Sarney tem 70 anos de idade e é filho do ex-presidente da República e do Senado, José Sarney (PMDB), com sua esposa Marly Sarney. Ele nasceu em São Luís, capital do Maranhão, e se formou em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1978.

Sarney está na CBF desde 1998. Ele entrou na entidade como diretor de Relações Governamentais. Ganhou destaque por sua habilidade diplomática e, em 2015, assumiu uma cadeira no Comitê Executivo da Fifa, indicado por Marco Polo Del Nero, que havia renunciado ao posto.

Além de cargos nas gestões de Ednaldo Rodrigues e Marco Polo Del Nero, Fernando Sarney fez parte das administrações de Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Rogério Caboclo.