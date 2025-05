Com dois brasileiros, confira os cinco times já classificados às oitavas da Libertadores

Nesta semana, a quinta rodada da fase de grupos da Libertadores será finalizada, aproximando-se do encerramento da etapa classificatória. Com apenas uma rodada restante, algumas equipes já garantiram vaga nas oitavas de final da competição internacional, como os brasileiros Palmeiras e São Paulo.

Na última quarta, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR). Este resultado garantiu o clube brasileiro nas oitavas de final do torneio com duas rodadas de antecedência. Com 100% de aproveitamento até o momento, o Verdão ainda garantiu a liderança do Grupo G. Atualmente com 12 pontos, abriu oito de vantagem para o Cerro Porteño, que tem quatro e é o segundo colocado.

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Libertad nesta quarta-feira, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor assegurou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas, se vencesse, poderia ter não só garantido a classificação como também a liderança do Grupo D.

?? Que quarta-feira! Os resultados de mais uma noite da quinta rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/lk81kbP29t ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 15, 2025

Ao golear o Colo-Colo por 4 a 0, o Racing também carimbou seu passaporte às oitavas de final do torneio continental. Com a vitória, a equipe argentina chegou aos dez pontos, na primeira colocação do Grupo E, e não pode mais sair da zona de classificação, uma vez que o Bucaramanga e Colo-Colo, ambos com apenas uma partida restante, se encontram com seis e dois pontos, respectivamente.

Por fim, Vélez Sarsfield e Peñarol, ambos da chave H, derrotaram San Antonio Bulo Bulo (6) e Olimpia (2), respectivamente, alcançaram dez pontos cada e se garantiram nas oitavas. Agora, as duas equipes se encaram na última rodada e disputam a liderança. Em caso de empate, o Vélez se sobressai nos critérios e avança na primeira colocação.

Confira os classificados da Sul-Americana

Já pela Sul-Americana, as equipes classificadas até o momento são: Universidad Católica (Grupo B), Muschuc Runa (Grupo E), Palestino (Grupo E), Lanús (Grupo G) e San Antonio Bulo Bulo (ficou na terceira colocação do Grupo H da Libertadores),