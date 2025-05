Com a corda no pescoço, Luana Pinheiro encara luta decisiva no UFC Vegas 106

Neste sábado (17), no UFC Vegas 106, Luana Pinheiro entra no octógono com uma missão clara: reencontrar o caminho das vitórias. Vindo de três derrotas consecutivas, a brasileira enfrenta Tecia Pennington em um confronto que carrega contornos decisivos para sua permanência na organização. Apesar da pressão, a atleta adota um discurso sereno e centrado.

A lutadora vive o momento mais delicado de sua trajetória no Ultimate desde a estreia, em 2021. Com um cartel profissional de 11 vitórias e quatro derrotas, ela sabe que o embate contra a experiente rival representa mais do que apenas mais um compromisso na divisão peso-palha (52 kg). É uma chance de mostrar que ainda pertence à elite do MMA mundial.

"Com certeza tem aquele receio. Mas, desde quando fechou a luta, eu foquei no meu trabalho, no que eu preciso fazer, no que eu tenho que me dedicar para poder evoluir e melhorar. O que passou, para mim, passou. Fica a experiência das derrotas, que a gente costuma aprender bastante", afirmou a paraibana, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

Confiante em sua evolução, a peso-palha acredita que os reveses recentes serviram como aprendizado. Segundo ela, o duelo mais recente, contra Gillian Robertson, já refletiu parte dessa mudança.

"Acredito que evoluí muito e tenho mostrado. Na minha última luta, consegui seguir bem a estratégia. A Gillian é uma menina que tem muito sucesso na única coisa que ela faz, que é agarrar, colocar para baixo e ficar ali. Acredito que eu consegui me segurar, seguir a estratégia, porque acredito que os meus golpes mais fortes são os cruzados e os overhands. E eu não podia soltar muito, porque é onde eu daria brecha para ela me agarrar mais. Mas nessa luta, não. Vai ser diferente porque, não que a Tecia não possa me derrubar, mas ela não é uma especialista nisso. Então acho que eu vou conseguir me soltar bem", explicou.

Mesmo diante da possibilidade de uma quarta derrota seguida, a brasileira evita pensar em consequências. Para ela, o foco precisa estar totalmente voltado à atuação.

"Qualquer luta, para mim, é a luta da minha vida. Meu foco é entrar lá, dar o meu melhor, e a consequência vai vir. Não penso se vou ser demitida. Por enquanto, isso não vem na minha cabeça e não vai vir nem na hora da luta. Na hora da luta a gente só está ali vidrada em dar o nosso melhor, e eu penso só nisso", contou a brasileira.

Início arrasador

Aos 32 anos, Luana Pinheiro chegou ao UFC após se destacar no programa Contender Series, onde garantiu contrato com uma performance dominante. Desde então, teve um início promissor na organização, vencendo suas três primeiras lutas e rapidamente ganhando espaço na divisão. As boas atuações a levaram ao ranking do peso-palha, onde atualmente ocupa a 15ª colocação.

