Abel despista sobre vinda de seu empresário ao Brasil: 'O que veio fazer?'

Abel Ferreira despistou sobre uma possível renovação com o Palmeiras — o atual contrato vai até o fim do ano. Em coletiva após a vitória do Verdão contra o Bolívar pela Libertadores, o técnico foi indagado sobre a presença de seu empresário, Hugo Cajuda, no Brasil.

O que ele disse

"Ele veio aqui, é? Veio fazer o que?", disse Abel, em tom de ironia, antes de responder sobre uma possível renovação de contrato.

Eu não tenho nada de novo para dizer a vocês. É uma honra e um orgulho ser treinador do Palmeiras. Vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui. Hoje eu estou de alma e de coração e super motivado no Palmeiras, é isso que tenho a dizer e mais nada Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Nesta semana, Paulo Vinícius Coelho, colunista do UOL, afirmou que o Palmeiras quer renovar com Abel Ferreira, mas o técnico quer deixar a decisão somente para após o Mundial de Clubes, que ocorre entre 14 de junho e 13 de julho.

Segundo PVC, havia um desgaste de Abel no cargo, mas isso se dissipou, abrindo caminho para uma renovação de contrato.

Ao final da coletiva pós-jogo contra o Bolívar, Abel voltou a falar sobre sua relação com o Palmeiras. "Minha intenção é estar onde me valorizam, onde estou feliz. O Palmeiras é algo que não se explica, que se sente", afirmou o técnico.