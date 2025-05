Coco Gauff vence Zheng após longa batalha e decide Masters de Roma com a anfitriã Paolini

A norte-americana Coco Gauff e a italiana Jasmine Paolini venceram suas partidas nas semifinais do Masters 1000 de Roma, nesta quinta-feira, sobre Qinwen Zheng e Peyton Stearns, respectivamente, e vão se enfrentar na decisão do torneio feminino, neste sábado.

Número 3 do mundo, Coco Gauff precisou de 3h32min da partida para derrotar a chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 7/6 (7/4). Com a vitória, ela deverá ultrapassar a polonesa Iga Swiatek e aparecer em segundo lugar no ranking da WTA após a atualização de segunda-feira.

Depois de eliminar a líder do ranking da WTA e principal favorita ao título, a belarussa Aryna Sabalenka, Zheng, número 8 do mundo, deu trabalho para Gauff. Em confronto equilibrado e intenso, a número 3 do ranking venceu a primeira parcial no tie-break, por 7/3, após uma sequência de quebras de serviço dos dois lados.

Mais agressiva no segundo set, Zheng se recuperou e abriu 3 a 0, mas houve nova troca de quebras, prevalecendo a vantagem inicial da chinesa para fechar em 6/4. O set decisivo também foi equilibrado, com longos ralis e novas quebras, mas prevaleceu o desempenho mais sólido da norte-americana, que novamente levou a melhor no tie-break e venceu por 7/4.

Já a tenista da casa, Jasmine Paolini, não teve dificuldades na outra semifinal do Masters de Roma, nesta quinta-feira, para despachar a americana Peyton Stearns por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1, em 1h39. Ela será a primeira italiana na final desde 2014 - Sara Errani foi derrotada por Serena Williams na ocasião - e a terceira mulher italiana a chegar na decisão do torneio levando em conta a Era Aberta.

No jogo, a número cinco do mundo começou sem concentração e chegou a ficar atrás por 4 a 1, salvou dois set points, mas conseguiu reagir e virou o primeiro set em 7/5 sobre a norte-americana. A segunda parcial foi mais tranquila e Paolini dominou a adversária para fechar em 6/1 - levou a melhor em 10 dos últimos 11 games da partida.