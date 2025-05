COB fecha com Neoenergia e prevê economia de R$ 1,4 mi no CT até fim do ano

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, na manhã de hoje (15), uma parceria com a Neoenergia para fornecimento de energia para o centro de treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro.

A iniciativa vai permitir ao COB diminuir a emissão de CO2 em 100 toneladas ao ano, o que corresponde a 2.146 viagens aéreas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, o comitê aponta para uma economia de cerca de R$ 1,4 milhão nos gastos de energia no CT até o fim do ano.

A energia 100% renovável começou a ser fornecida em março e a projeção é que todo o espaço possa estar sob esse escopo ainda antes do ano que vem. Neste período, a empresa vai abastecer 2.049.387 kWh, o que equivale ao consumo anual de mais de 1.300 residências populares.

É um marco importante. É um avanço significativo para mitigar o impacto ambiental, um esforço coletivo. Todos temos de fazer nossa parte e o esporte pode ser uma poderosa ferramenta para fomentar a sustentabilidade. O COB já faz reduções e sempre fortalece o esporte de forma sustentável, reforçando nossos pilares Emanuel Rego, diretor-geral do COB

A ação integra compromisso assinado pelo COB em 2020, com o movimento Esporte pela Ação Climática (Sports for Climate Action - S4CA). A energia vai vir da Neoenergia Oitis, um complexo eólico formado por 12 parques, localizados no Piauí e na Bahia.

Muito feliz por essa parceria. Conversamos muito sobre nossa atuação na questão da sustentabilidade eo quanto significa estar associado aos valores do comitê Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia

O contrato entre COB e Neoenergia vai ate dezembro, mas, segundo Capelastegui, já há conversas para que o acordo possa ser renovado.