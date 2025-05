Cassundé pagou 'laranja' no Corinthians e dinheiro chegou à empresa com possível ligação ao PCC

Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, dono da Red Social Media Design LTDA, empresa inserida no contrato entre Corinthians e VaideBet como intermediadora do negócio e que, por isso, receberia R$ 25,2 milhões ao longo de três anos, transferiu R$ 580 mil para a Neoway Soluções Integradas, uma empresa fantasma, no dia 25 de março de 2024. No mesmo dia, Cassundé esteve no Parque São Jorge, segundo dados telemáticos (ERB's) obtidos pela Polícia Civil de São Paulo. As operadoras de telefonia entregaram um relatório aos investigadores do caso que confirma a presença de Cassundé na sede do clube social às 15h57 e às 16h18. No dia seguinte à visita de Cassundé ao Corinthians, 26 de março, a Rede Social transferiu mais R$ 480 mil para a Neoway, concluindo o montante total de R$ 1,042 milhão em repasse.

Estas informações estão em um dos relatórios assinados pelo delegado Tiago Fernando Correia, responsável pelo caso. O fato de Cassundé ter ido ao Parque São Jorge justamente na data da primeira transferência feita à Neoway é um dos destaques do texto exposto nos autos do processo.

Por meio de um rastreamento do caminho do dinheiro, a Polícia constatou que os valores que saíram dos cofres do Corinthians para o pagamento da suposta intermediação tiveram como destino final a UJ Football Talent Intermediação LTDA, de Ulisses de Souza Jorge. A empresa em questão está sendo investigada em Portugal por eventual envolvimento com uma organização criminosa brasileira, o PCC (Primeiro Comando da Capital). Além disso, o delator Antônio Vinicius Gritzbach, antes de ser assassinado no aeroporto de Guarulhos, afirmou à promotoria de Justiça que a UJ Football era um dos braços do PCC no futebol para lavagem de dinheiro e, por isso, a empresa também entrou na mira das autoridades públicas locais.

A Gazeta Esportiva antecipou em matéria publicada há um mês que a Polícia já havia identificado depósitos de recursos oriundos do clube para empresas investigadas por possível ligação com o crime organizado.

"Em suma, que o Sport Club Corinthians Paulista foi lesado, é indubitável; e concordemos que, não se trata de coincidência, muito menos de mero acaso, o dinheiro ter saído das contas de um renomado clube brasileiro para ser acompanhado por uma afamada agência de Assessoria esportiva", escreveu o delegado no relatório, antes de completar.

"Parece-nos nítido, destarte, que aqueles que deram causa ao desvio de dinheiro dos cofres do Sport Club Corinthians Paulista se utilizaram das tradicionais estratégias de lavagem de dinheiro para, não só introduzir os valores no sistema financeiro e distanciar o capital ilícito da sua origem, visando, assim, evitar uma associação direta com a infração antecedente (daí o uso de duas camadas de empresas - Neoway e, depois, Wave/Victory), como também fracionar os recursos criminosos em trânsito e, deste modo, pulverizá-los em duas, três ou mais operações, tudo para dificultar a reconstrução da trilha do papel", concluiu Tiago Fernando Correia.

(Foto: Renato Pizzutto/Ag. Paulistão)

Corinthians se manifesta

Na manhã desta quinta-feira, após vasta repercussão deste novo capítulo da investigação policial sobre o contrato entre Corinthians e VaideBet, o clube se manifestou por meio de nota oficial:



"Corinthians apoia investigações e reforça transparência.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, até o momento, não há qualquer demonstração de autoria relacionada aos fatos mencionados. O presidente do Clube reafirma seu total apoio às investigações em andamento, bem como a todas as iniciativas que visem apurar eventuais envolvimentos do crime organizado no futebol brasileiro.

O Corinthians destaca que é vítima das circunstâncias investigadas e reforça que não possui controle sobre o que terceiros fazem com valores recebidos em decorrência de contratos firmados. O Clube cumpre rigorosamente todas as suas obrigações legais e contratuais, prezando pela transparência e integridade em suas operações.

O Corinthians reitera seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a justiça no esporte, apoiando todas as medidas necessárias para garantir a lisura das competições e combater práticas ilícitas no futebol".

Caso de impeachment

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, convocou para o próximo dia 26 de maio, no Parque São Jorge, uma reunião para votar o impeachment do presidente Augusto Melo. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet.

Apesar da ação de Tuma Jr., a Gazeta Esportiva apurou que o presidente do CD tem sido pressionado por outros membros do Conselho a afastar imediatamente Augusto Melo da presidência do clube, atendendo a um requerimento da Comissão de Justiça.