Brasil vence Peru e lidera fase final do Sul-Americano sub-17 feminino

Nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, o Brasil bateu o Peru por 4 a 0, pela segunda rodada da fase final do Sul-Americano sub-17 feminino. Os gols da Amarelinha foram marcados por Gabi Pusch, Gabi Rolnik, Martha de Azevedo e Maria.

Diante da vitória, o Brasil, que havia empatado a primeira rodada, chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança da fase final. A etapa conta com oito seleções e as quatro melhores qualificadas se classificam ao Mundial da categoria. O Peru, por sua vez, derrotado, ocupa a lantera, sem um ponto sequer.

Na terceira rodada da fase final do Sul-Americano sub-17 feminino, a Seleção Brasileira vai enfrentar o Equador, às 21h30 (de Brasília), do domingo (18). Já o Peru, no mesmo dia, mas Às 17h, pega o Paraguai.

NÃO PARA, NÃO PARA, NÃO PARA NÃO! ???? É ISSO MESMO, MAAAAAIS UM! ?? MAAAAAAAAAAAAARTHA É O NOME DELA! ??3-0?? ? SPORTV pic.twitter.com/kxfKylSMHE ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 16, 2025

O Brasil inaugurou o marcador aos 5 minutos do primeiro tempo. Gabi Pusch recebeu dentro da grande área e, de primeira, chutou a bola com o bico da chuteira esquerda, vencendo a goleira adversária.

Aos 9 minutos, a Seleção feminina ampliou. Na pequena área, Gabi Rolnik aproveitou rebote da arqueira, que trombou com a defensora peruana, e completou de cabeça para o fundo das redes.

Ainda na etapa inicial, o Brasil marcou pela terceira vez, aos 48 minutos. Martha recebeu perto da marca de pênalti, driblou a zagueira trazendo para o pé direito e mandou uma pancada, sem chance para alguma reação da goleira adversária.

Para fechar a conta, aos 41 minutos do segundo tempo, a Amarelinha marcou mais um. Maria recebeu na entrada da área, fez fila sobre as jogadoras peruanas e bateu cruzado, de perna esquerda, no cantinho.