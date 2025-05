Barcelona vence clássico com gol de Yamal e conquista título espanhol

O Barcelona é o campeão espanhol da temporada 2024/2025! Os comandados de Hansi Flick venceram o clássico contra o Espanyol por 2 a 0 nesta quinta-feira, fora de casa, pela 36ª rodada da competição. Os gols do jogo foram marcados pelo jovem Lamine Yamal, que acertou uma bela finalização no início do segundo tempo, e por Fermín López.

Com o resultado, o Barça garante a primeira posição chegando aos 85 pontos, sete a mais que o vice-líder Real Madrid. Restando duas rodadas para o fim de La Liga, os Merengues não conseguem mais alcançar os catalães. É a 28ª vez que o Barcelona conquista o Campeonato Espanhol em sua história. A primeira oportunidade foi 1929, enquanto a última havia sido em 2023.

Por sua vez, o Espanyol é o 16º colocado, com 39 pontos em 36 jogos. A equipe ainda sofre com a chance de ser rebaixada à segunda divisão.

O Barcelona levantará o título de La Liga na próxima rodada, sua última em casa. Os campeões encaram o Villarreal neste domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Por sua vez, o Espanyol, lutando contra o rebaixamento, visitará o Osasuna no mesmo dia e horário, também por La Liga.

O jogo

Primeiro Tempo

Atuando em casa, foi o Espanyol quem começou assustando no clássico da Catalunha. González tabelou com Expósito e saiu na cara do gol. Entretanto, o jogador dos donos da casa finalizou para fora.

Aos 12 minutos, o Barcelona respondeu. Dani Olmo recebeu dentro da área, mas se atrapalhou e perdeu a bola. No rebote, Robert Lewandowski finalizou com perigo.

Quatro minutos depois, o Espanyol perdeu sua melhor chance na partida. Javi Puado saiu cara a cara com Szczesny e finalizou. O polonês fez bela defesa e salvou o Barça.

A partir deste momento, o Barcelona teve bons momentos com Lewandowski e Raphinha, mas não conseguiu furar a defesa dos donos da casa.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou da melhor forma possível para o Barcelona. Aos oito minutos, Lamine Yamal recebeu no lado direito, limpou a marcação e finalizou com muita categoria, no ângulo do goleiro, abrindo o placar para os visitantes.

Depois do gol, o Barça continuou em cima. Raphinha acertou belo cruzamento para Dani Olmo, mas o meia espanhol errou o domínio e perdeu a bola.

Porém, o Espanyol não desistiu e conseguiu boas finalizações, uma delas sendo um chute dentro da pequena área, obrigando Szczesny a fazer grande defesa.

Entretanto, a reação dos donos da casa foi freada aos 34 minutos. Depois de revisão do VAR, o zagueiro Cabrera foi expulso após acertar uma cotovelada em Yamal.

Aos 50 minutos, Fermín López recebeu de Yamal e chutou firme no canto direito do goleiro, que não conseguiu alcançar, marcando o 2 a 0 para o Barcelona.

Veja outros resultados do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira:

Osasuna 2 x 0 Atlético de Madrid



Rayo Vallecano 2 x 2 Betis



Getafe 0 x 2 Athletic Bilbao