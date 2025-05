Avaí lança novo uniforme oficial II para a temporada 2025

O Avaí apresentou, nesta quinta-feira, o novo uniforme oficial II para a temporada de 2025. Desenvolvida em parceria com a Volt Sport, a camisa traz um novo design, sem deixar de lado as tradições do clube catarinense.

Na pele e no coração. Um manto que traduz o espírito da torcida: fiel e valente como um leão. ?#DaIlhaÉsOLeão #VoltSport pic.twitter.com/2Oy4ZXVyyi ? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) May 15, 2025

Um dos detalhes está nas costas, as letras "AFC" (Avaí Futebol Clube) estão presentes logo abaixo da gola. Outro destaque é o selo oficial "Da Ilha És o Leão", retirado do hino. O novo manto também conta com mangas estilizadas, com textura de relevo destacando as inscrições "Leão da Ilha" e "Time da Raça".

"Essa camisa tem o objetivo de representar nossa história, a raça dos atletas e a paixão da nossa torcida. É uma peça que reflete o protagonismo do Avaí no futebol catarinense, conectando tradição, orgulho e a determinação de sempre ser o primeiro em campo e na representação da cidade. Trata-se de mais um lindo uniforme.", destaca Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

Já para Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, o modelo representa a união entre passado e futuro: "Buscamos unir tradição e modernidade. O torcedor do Avaí é apaixonado e por isso criamos uma peça com identidade, conforto e tecnologia. Esse uniforme alternativo é uma homenagem ao orgulho de ser avaiano".

O novo uniforme oficial II estará disponível em versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil. A venda será realizada a partir desta quinta-feira na loja online e a partir de sexta-feira nas lojas físicas, com preço a partir de R$ 299,99.