Avaí cede empate à Ferroviária, mas dorme no G4 da Série B

Nesta quinta-feira, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro, o Avaí visitou a Ferroviária e cedeu empate em 1 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O gol dos catarinenses foi anotado por Cléber, enquanto Thiago Lopes marcou para os paulistas.

Desta maneira, o Avaí chegou aos 13 pontos e permaneceu na quarta colocação da Série B do Brasileirão. O time, porém, de acordo com os resultados restantes da rodada pode deixar a zona que permite acesso à elite do futebol brasileiro. A Ferroviária, por sua vez, com o empate em casa, subiu para o sétimo lugar, com 11 unidades somadas.

Pela nona rodada da Segunda Divisão, o Avaí volta aos gramados no dia 24 deste mês, um sábado, quando, às 18h30 (de Brasília), pega a Chapecoense, na Ressacada. Já a Ferroviária, um dia antes (sexta), às 21h35, visita o Goiás, no Estádio Serra Dourada.

O Avaí inaugurou o marcador logo aos 5 minutos da etapa incial. O atacante Cléber foi lançado entre os zagueiros, ganhou na corrida de Erik, driblou Dênis Júnior ? que saiu da área para tentar bloquear o atacante ? e tocou na saída do goleiro para estufar as redes.

A Ferroviária empatou aos 40 minutos, ainda no primeiro tempo. Albano cobrou escanteio para Carlão, que cabeceou e ajeitou para Thiago Lopes. O meia, desta forma completou de cabeça para as redes. A arbitragem, primeiramente, havia anulado o gol por impedimento. No entanto, após revisão, o tento foi confirmado.