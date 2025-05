Autor de gol, Murilo comenta disputa na zaga do Palmeiras e prevê "dor de cabeça boa" para Abel

Murilo voltou a ser titular no Palmeiras depois de mais de um mês, nesta quinta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O zagueiro aproveitou muito bem sua chance e anotou o gol que abriu o placar, o primeiro dele no ano. Após o duelo, ele falou sobre o nível de disputa no setor e previu boa dor de cabeça para Abel Ferreira.

"É um nível muito alto. O Abel vai ter uma de dor de cabeça boa. A gente vem correspondendo bem, fazendo o que devemos fazer: marcar e não sofrer gols e dar sempre apoio aos atacantes para eles ter tranquilidade e para sair com a vitória", disse ao Paramount+.

A zaga titular do Palmeiras vinha sendo Gustavo Gómez e Bruno Fuchs. Mas, neste duelo, Abel decidiu preservar Gómez e montou a dupla de zaga com Fuchs e Murilo. Este último foi desfalque por cinco partidas em abril devido a uma lesão na coxa direita. Ele voltou a ficar à disposição no duelo contra o Ceará. Depois disso, atou contra o Cerro e Bolívar.

O zagueiro marcou o primeiro gol do jogo aos cinco minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou um cruzamento de Piquerez e cabeceou para o fundo do gol. Pouco depois, Facundo Torres fez o segundo e já deu números finais à partida.

"O Piquerez eu sei onde ele coloca a bola e sem dúvida nenhuma é um grande batedor e eu pude ser feliz fazendo aquele gol. Ele foi muito feliz, e eu também pude cabecear para fazer o gol", contou.

Buscando mais espaço, Murilo segue à disposição de Abel para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no domingo. O duelo da nona rodada do Brasileirão acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18h30 (de Brasília).