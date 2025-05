Atropelamento antes de Espanyol e Barcelona deixa 13 feridos

Antes do confronto entre Espanyol e Barcelona pelo Campeonato Espanhol, um motorista atropelou torcedores próximo do estádio.

O que aconteceu

Segundo o jornal AS, o motorista que conduzia o veículo não teve a intenção de atropelar os torcedores. O portal disse ainda que a pessoa que estava no volante havia atropelado uma garota, o que causou a comoção das pessoas ao redor do carro.

A polícia da Catalunha trabalha na hipótese que, após o início do protesto, o indivíduo acelerou involuntariamente o veículo e acabou atropelando alguns membros da torcida - o motorista foi preso e 13 pessoas tiveram ferimentos leves, disseram os jornais AS e Marca.

Durante o confronto, o Espanyol avisou através do sistema de som do estádio que "o acidente está sob controle e não há feridos graves".