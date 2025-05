Atlético-MG vence Caracas e depende só de si para ser líder do Grupo H da Sul-Americana

O Atlético-MG se reabilitou na Copa Sul-Americana e ficou em situação confortável para avançar para o mata-mata. Pela quinta rodada, o time mineiro superou o Caracas-VEN por 3 a 1, nesta quinta-feira, na Arena MRV, e depende só de si para garantir a liderança do Grupo H.

Com o placar, o time chegou a oito pontos, ultrapassando o Cienciano-PER, que soma seis e ainda atua na rodada. O time peruano é o adversário na última rodada, no próximo dia 29, na Arena MRV. Caso vença, se classifica de forma direta para as oitavas de finais. O Caracas permanece com cinco pontos, em terceiro lugar, e ainda tem chances matemáticas de classificação.

A partida foi realizada com os portões fechados. O clube cumpriu o segundo jogo da punição imposta pela Conmebol por conta do uso de sinalizadores pelos torcedores nas partidas contra Fluminense e River Plate-ARG, no ano passado.

Mesmo sem o apoio da torcida, o Atlético-MG começou a partida melhor e empurrou o Caracas no campo de defesa. Hulk carimbou o travessão em cobrança de faltas.Cuello, Saravia e Lyanco ainda deram trabalho ao goleiro adversário. O time peruano ficou na espreita, à espera de um contra-ataque. Quando conseguiu armar, Everson interveio.

De tanto pressionar, o time brasileiro inaugurou o marcador. Cuello cruzou e Edet acabou mandando contra o próprio patrimônio, de cabeça, aos 28 minutos. Mesmo após o gol, o Atlético-MG seguiu em cima. Rubens, Cuello e Hulk levaram perigo, enquanto Saravio parou no travessão.

O Atlético-MG voltou para a etapa complementar com a mesma postura e ampliou logo de cara. Júnior Santos cruzou na área e Cuello desviou de cabeça para as redes. Quando a situação parecia confortável, Caio Paulista cometeu pênalti em Echenique. De Santis converteu e descontou para os peruanos, aos 13. O Atlético-MG teve a chance de dar a resposta imediata, mas Júnior Santos isolou.

Trocando passes, o time da casa chegava com facilidade na área, porém faltava capricho nas conclusões. Até que em contra-ataque, relembrando os tempos do Palmeiras, Scarpa serviu Rony, que só empurrou para as redes, aos 32. O Atlético-MG ainda teve chances de transformar a vitória em goleada, mas na reta final tirou o pé e administrou a vantagem até o fim.

O Atlético-MG agora vira a chave para o Brasileirão. O time tem pela frente o clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, no domingo, às 20h30 (de Brasília). Na sequência, a equipe define a vaga nas oitavas da Copa do Brasil contra o Maringá, após ter empatado o primeiro duelo por 2 a 2. Antes da rodada derradeira da Sul-Americana, ainda há um duelo contra o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 CARACAS-VEN

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso (Vitor Hugo) e Caio Paulista (Patrick); Fausto Vera (Gustavo Scarpa), Rubens, Cuello e Bernard (Igor Gomes); Hulk (Rony) e Júnior Santos. Técnico: Cuca.

CARACAS-VEN - Benítez; Rito, La Mantía, Edet e Yendis; Vicente Rodríguez (Heráldez), Miguel Vegas (Figueroa), Echenique, Covea e José Hernández (Wilfred Correa); De Santis. Técnico: Fernando Aristeguieta.

GOLS - Edet (contra), aos 28 minutos do primeiro tempo. Cuello, aos dois, De Santis, aos 13, Rony aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lyanco e Vitor Hugo (Atlético-MG); Edet e De Santis (Caracas).

ÁRBITRO - José Javier Burgos (URU).

RENDA E PÚBLICO - Partida com os portões fechados.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).