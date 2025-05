Atlético-MG joga em casa para encaminhar classificação na Sul-Americana

O Atlético-MG tem jogo importante para depender apenas de si na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 21h30, recebe o Caracas, da Venezuela, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela quinta e penúltima rodada.

O time brasileiro sofreu sua primeira derrota na última rodada, ao cair por 3 a 2 para o Deportes Iquique, do Chile. Com isso, soma cinco pontos na vice-liderança do Grupo H. O Caracas também tem cinco pontos, mas perde no saldo de gols (3 a -1).

O Cienciano, do Peru, lidera com seis pontos e encara, às 23h, o Deportes Iquique, quarto colocado com quatro pontos. Se vencer, o Atlético-MG assumirá provisoriamente a ponta e colocará pressão sobre os peruanos. No duelo de ida, venezuelanos e brasileiros empataram por 1 a 1. Na última rodada, o Atlético encara o Cienciano, novamente em casa.

O Corinthians é outro brasileiro a entrar em campo. Com cinco pontos, está em terceiro lugar do Grupo C e enfrenta o Racing, do Uruguai, lanterna sem pontuar. A partida está marcada para as 19h, no estádio Centenário, em Montevidéu, capital uruguaia.

Outras duas partidas estão previstas. Once Caldas, da Colômbia, e San Jose, da Bolívia, duelam no Grupo F, que conta com o Fluminense. Já Independiente, da Argentina, e Guaraní, do Paraguai, jogam pelo Grupo A. Os paraguaios podem garantir a classificação e liderança da chave.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h

Racing (URU) x Corinthians

Independiente (ARG) x Guaraní (PAR)

21h30

Atlético-MG x Caracas (VEN)

23h

Cienciano (PER) x Deportes Iquique (CHI)

Once Caldas (COL) x San Jose (BOL)