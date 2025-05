Atlético-MG vence Caracas e embola grupo antes de decisões na última rodada

O Atlético-MG venceu o Caracas (VEN) por 3 a 1 nesta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo ocorreu em uma esvaziada Arena MRV, em Belo Horizonte — o Galo ainda cumpre suspensão imposta pela Conmebol no fim do ano passado.

Blessing Edet, contra, abriu a contagem para os mineiros, que ainda marcaram com Cuello e Rony, enquanto Santis balançou as redes para os venezuelanos.

Com a vitória, o Galo subiu, parcialmente, para a liderança do grupo H com oito pontos conquistados, enquanto o Caracas se manteve em terceiro, com cinco.

O Cienciano está enfrentando o Deportes Iquique desde as 23h (de Brasília), em jogo que vai encarrar, de fato, a chave.

Na última rodada da fase de grupos, o Atlético-MG recebe o Cienciano em 29 de maio, às 21h30 (de Brasília). Já o Caracas tem o Deportes Iquique como seu último adversário, no mesmo dia e horário.

Como está o grupo H

1- Atlético-MG - 8 pontos (5 jogos)

2- Cienciano - 6 pontos (4 jogos)

3- Caracas - 5 pontos (5 jogos)

4- Deportes Iquique - 4 pontos (4 jogos)

Como foi o jogo

O Atlético-MG atropelou o Caracas na primeira etapa e perdeu a oportunidade de golear nos 45 minutos iniciais. Apesar de ter marcado apenas 1 a 0 com gol contra, o Galo comandou o ritmo, mas empilhou chances perdidas. Além de três tentativas de Hulk, o lateral Saravia ficou no quase.

Em segundo tempo agitado, o Galo dominou novamente e desperdiçou mais oportunidades, mas venceu com tranquilidade. O time de Cuca ampliou logo no início da segunda etapa, mas viu o Caracas marcar de pênalti e diminuir com uma das raras investidas. Ainda deu tempo de Rony entrar no lugar de Hulk e anotar o seu.

Gols e destaques

Hulk se lamenta durante Atlético-MG x Caracas, jogo da Sul-Americana Imagem: DOUGLAS MAGNO / AFP

Hulk acertou o travessão em linda cobrança de falta. O camisa 7 do Galo finalizou de muito longe e assustou Benítez, que apenas observou o lance.

Echenique perdeu gol incrível para os visitantes. O atleta foi acionado em velocidade cara a cara com Éverson e finalizou em cima do goleiro. Na sobra, chutou por cima do gol.

Zagueiro do Caracas marcou contra! Para colocar o Atlético na frente, o defensor Blessing Edet tentou cortar o cruzamento de Cuello, subiu de cabeça e jogou contra o próprio gol aos 28 minutos.

Cuello quase ampliou com golaço. O ponta do Galo recebeu na entrada da grande área e finalizou forte e colocado, mas a bola passou raspando no travessão.

Hulk parou duas vezes em Benítez. Em duas oportunidades quase seguidas, o atacante apareceu de frente com o goleiro do Caracas e desperdiçou a chance de aumentar a vantagem para a equipe brasileira.

Saravia carimbou o travessão. O lateral pegou sobra na entrada da grande área e a bola, mais uma vez, não caiu dentro das redes.

Jogadores do Atlético-MG celebram gol sobre o Caracas em confronto da Sul-Americana Imagem: Pedro Souza / Atlético

Junior Santos cruzou e Cuello concluiu para ampliar! Após belo lançamento do camisa 37, o ponta-esquerda surgiu na frente da marcação e aumentou o placar pelo Galo, já aos 3 minutos da segunda etapa.

Santis diminuiu de pênalti! Echenique foi derrubado por Caio Paulista na grande área, e o árbitro cravou infração após recomendação do VAR. Na cobrança, o camisa 9 finalizou forte e marcou para o Caracas.

Rony fez o terceiro pelo Galo! Após belo contra-ataque, Scarpa ficou livre na grande área e encontrou o camisa 33, que só teve o trabalho de colocar a bola no fundo das redes já na casa dos 32 minutos da segunda etapa.

Benítez salvou finalização de Cuello. Na reta final do confronto, o ponta criou mais uma oportunidade pela ponta-esquerda, mas o goleiro caiu bem para evitar o tento brasileiro.

Ficha técnica

Atlético-MG 3 x 1 Caracas

Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, Minas Gerais

Data e hora: 15 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: José Burgos (URU)

Assistentes: Martín Soppi e Andrés Nievas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Gol: Blessing Edet (GC), 28'/1ºT, Cuello, aos 3'/2ºT, Santis, aos 13'/2ºT, Rony, aos 32'/2ºT

Amarelos: Lyanco e Vitor Hugo (Atlético-MG); Blessing Edet, Santis, Aristeguieta (técnico) e Jesús Yendis (Caracas)

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso (Vitor Hugo) e Caio Paulista (Patrick); Rubens, Fausto Vera (Scarpa) e Cuello; Bernard (Igor Gomes), Hulk (Rony) e Júnior Santos. Técnico: Cuca

Caracas: Benítez; Rito, La Mantia, Edet e Yendis; Vegas (Figueroa) (Heráldez), Rodriguez e Covea; Echenique, de Santis e Chávez (Correa). Técnico: Fernando Aristeguieta