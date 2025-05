Atlético-MG bate Caracas com gol de Rony e lidera grupo na Sul-Americana

O Atlético-MG venceu o Caracas por 2 a 1 nesta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Arena MRV. Os gols dos brasileiros foram marcados por Blessing Edet (contra), Tomás Cuello e Rony, enquanto Jeriel de Santis descontou para os venezuelanos.

?? FIM DE JOGO: ATLÉTICO 3×1 CARACAS GALO VENCE NA @ARENAMRV, CHEGA AOS OITO PONTOS NO GRUPO H E, COM A MASSA DE VOLTA AOS JOGOS DA SULA, DECIDIRÁ A CLASSIFICAÇÃO NA ÚLTIMA RODADA EM CASA! ? ? GOL CONTRA, CUELLO E RONY #VamoGalo #CAMxCFC ??? pic.twitter.com/jlwksUZEkI ? Atlético (@Atletico) May 16, 2025

Diante do triunfo, o Galo chegou aos oito pontos e assumiu a liderança momentânea do Grupo H da competição. O time de Cuca ultrapassou o Cienciano, que possui seis unidades. Porém, a equipe peruana ainda joga nesta rodada, contra o Deportes Iquique, fora de casa. O Caracas, por sua vez, é o quinto colocado da chave, com cinco pontos somados.

O Atlético-MG volta aos gramados neste domingo, contra o Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Já o Caracas recebe o Deportes Iquique, às 21h30 do dia 29 (uma quinta-feira). O duelo é válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

O jogo

A equipe mandante inaugurou o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Cuello, o zagueiro Blessing Edet tentou tirar a bola, mas acabou cabeceando contra a própria meta.

Com apenas dois minutos do segundo tempo, o Galo ampliou com Cuello. O atacante aproveitou cruzamento na medida de Júnior Santos e desviou de cabeça para o fundo das redes.

A equipe venezuelana chegou a descontar aos 13. De pênalti, Jeriel de Santis deslocou o goleiro Everson e estufou as redes.

Já aos 31, Gustavo Scarpa recebeu pela direita do campo de ataque, entrou na área e cruzou para Rony, que apenas empurrou para o gol.