Atacante do Nottingham Forest deixa coma induzido após choque com a trave

O atacante Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest, foi acordado do coma induzido ao qual estava submetido, depois de sofrer uma lesão abdominal ao se chocar contra a trave no jogo contra o Leicester, no último domingo (11).

O que aconteceu

Awoniyi foi internado e passou por cirurgia abdominal em função de um trauma grave na região, decorrente do choque contra a trave em uma dividida.

Segundo informações da BBC, o atacante nigeriano sofreu uma ruptura intestinal e foi colocado em coma induzido para restringir a movimentação e controlar sua frequência cardíaca.

Ontem (14), Awoniyi passou pela segunda etapa da operação, teve seu ferimento fechado e foi acordado do coma induzido.

O jogador ainda permanece em observação, mas está se recuperando bem.

O incidente ocorreu em uma disputa de bola no fim do jogo contra o Leicester. Awoniyi, inclusive, estava impedido na jogada que gerou o choque, mas o bandeira deixou seguir, em função do protocolo do VAR.