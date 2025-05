Às vésperas do Mundial, Canobbio sofre lesão no rosto e desfalca o Flu

O atacante Canobbio sofreu uma lesão no rosto, nesta quarta-feira, durante a vitória do Fluminense sobre o Unión Española pela Copa Sul-Americana. Após exames, foi definido que o uruguaio precisará passar por um processo cirúrgico.

A contusão sofrida pelo atacante foi uma fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face, após um choque com o goleiro Torgnascioli, da equipe chilena.

INFORMAÇÃO: O atacante Agustín Canobbio sofreu uma fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face, e será submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial. pic.twitter.com/DSIGHAiGNM ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 15, 2025

O encontro entre ambos os atletas aconteceu com apenas cinco minutos da primeira etapa e, após atendimento, o atacante acabou tendo de ser substituído por Keno aos oito minutos de jogo.

Canobbio permaneceu no banco de reservas até o final do primeiro tempo, mas não voltou após o intervalo. Na metade do confronto, o uruguaio foi encaminhado ao hospital para realizar exames.

Um dos destaques do Tricolor Carioca na temporada, com 24 jogos, seis gols e duas assistências anotadas, o atacante será desfalque do Flu para os próximos compromissos.

O próximo confronto do Fluminense será diante do Juventude, neste domingo, pela nona rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.