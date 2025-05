Após vitória do Botafogo, Paiva explica gesto obsceno: "Discussão entre a minha equipe técnica"

O Botafogo venceu o Estudiantes-ARG, nesta quarta-feira, por 3 a 2, pela quinta rodada da Copa Libertadores, no Nilton Santos. Depois do jogo, o técnico Renato Paiva explicou o gesto obsceno na comemoração do terceiro gol do Glorioso.

"Vou esclarecer aqui um tema que anda a circular na internet, um gesto que eu fiz. Já estão dizendo que é para a torcida ou para o treinador da Argentina. A história é a seguinte. Uma discussão entre a minha equipe técnica: 'tira o Artur, não tira o Artur, tira o Artur, não tira o Artur'. E eu disse: 'não vou tirar o Artur'. 'Ah, mas o Artur está em risco, desgastado'. 'Não vou tirar o Artur'. E quando o Artur faz o gol, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa, para o meu colega da equipe técnica. Não queria fazer isso à minha torcida nem para a torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS! ????? COM LINDO MOSAICO DA TORCIDA ALVINEGRA E BENÇÃO DE NILTON SANTOS, FOGÃO VENCE ESTUDIANTES POR 3 A 2 PELA CONMEBOL LIBERTADORES! VAAAAAMOOOOSSSSS! ??? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/SaQw629IPX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 15, 2025

Dentro de campo, o Botafogo abriu o placar com Rwan Cruz e Igor Jesus ampliou. O Estudiantes reagiu e empatou o jogo com dois gols de Tiago Palacios. Já na reta final da partida, Artur anotou um belo gol e garantiu a vitória da equipe carioca.

"Quando sai o gol, eu inclusive começo a rir. Portanto, é uma coisa que, repito, para a torcida é impensável. Depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio aos nossos jogadores durante os 90 minutos, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida. Muito menos para o meu colega, que também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso. E também muito menos para o árbitro, que correria o risco de me expulsar. Portanto, que isto fique bem claro", acrescentou.

Situação do Botafogo na Libertadores

Com o resultado, a equipe do técnico Renato Paiva segue na 3ª posição do grupo A, com nove pontos conquistados, mas depende apenas de uma vitória na última rodada para garantir vaga nas oitavas de final. O Estudiantes é o vice-líder da chave, com os mesmos nove pontos.

O último compromisso do Botafogo pela fase de grupos da Copa Libertadores acontece no dia 27 de maio, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada, diante do Universidad de Chile, no Nilton Santos. A equipe chilena lidera o grupo A, com dez pontos.

Em caso de empate, a equipe carioca depende de um tropeço do Estudiantes contra o Carabobo-VEN para avançar na competição.

Antes disso, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Flamengo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Glorioso é o 9º colocado, com 11 pontos. O Rubro-negro é o vice-líder, com 17 pontos conquistados.