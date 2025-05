Aniversariante, Raí relembra histórico São Paulo de Telê Santana: "Era uma arte coletiva"

Nesta quinta-feira, um ídolo do São Paulo faz aniversário. Dono de nove títulos em duas passagens pelo Tricolor paulista, o ex-meia Raí completa 60 anos de idade. E nada melhor para o aniversariante do dia do que relembrar momentos importantes de sua trajetória pelo clube.

Raí fez parte de um São Paulo que foi muito vitorioso no início da década de 1990, justamente após a chegada do técnico Telê Santana. Nas palavras do ex-atleta, o Tricolor da 'Era Telê' era uma obra de arte coletiva.

"A primeira coisa que vem à cabeça é inspiração, é a arte. Foi uma construção, no dia a dia, de um idealismo do Telê. Mas era realmente um time que jogava por música. Que tinha muita qualidade técnica, mas ao mesmo tempo era uma arte coletiva, uma coreografia. Teve uma fase que a gente até sentia isso do torcedor, de que ia ao Morumbi como se estivesse indo para um espetáculo mesmo", afirmou o ex-jogador em entrevista ao site oficial da Fifa.

O São Paulo de Telê conquistou, ao todo, 10 títulos oficiais. Os principais destaques, é claro, ficam por conta do bicampeonato da Libertadores e do bicampeonato Mundial (ambos em 1992 e 1993). O treinador ainda ergueu um Brasileiro (1991), dois Paulistas (1991 e 1992), duas Recopas Sul-Americanas (1993 e 1994) e uma Supercopa da Libertadores (1993).

Raí, então, rememorou a chegada de Telê em 1990. Na época, o meia já estava no clube há três anos e vivia entre altos e baixos. De acordo com o ex-atleta, portanto, o novo treinador deu uma guinada no rumo de sua primeira passagem no Tricolor paulista.

"Quando o Telê chega ao São Paulo, eu tinha 25, 26 anos. Eu já tinha ido para a Seleção, eu já era um cara respeitado. Mas eu acho que primeira influência que ele teve na minha carreira foi me fazer perceber que eu poderia dar ainda muito mais. Você é um cara titular, capitão do time e não pode se contentar com isso. Você é um cara que tem potencial. Então ele já chegou mexendo comigo. Às vezes ele me tirava do time, para provocar mesmo, e ele conseguia", comentou.

Em 1992, o São Paulo de Telê Santana e Raí ainda ergueu, em competições não oficiais, os Troféus Tereza Herrera e Ramón de Carranza. A equipe goleou Barcelona (4 a 1) e Real Madrid (4 a 0) em sequência nas decisões.

"É, o São Paulo naquela época era como uma máquina. Esses torneios de verão aqui na Europa, na época, eram muito valorizados. Sem dúvida nenhuma a gente já se achava um time poderoso, mas com aquelas duas vitórias, a gente sentia num nível quase que imbatível, de que poderia ganhar de qualquer time", finalizou Raí.

Com a camisa do São Paulo, Raí somou 395 jogos e 128 gols em duas passagens: a primeira entre 1987 e 1993, e a segunda de 1998 a 2000. Telê Santana, por sua vez, também somou duas passagens pelo clube do Morumbi. O ex-comandante faleceu em abril de 2006, aos 74 anos.