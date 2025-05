Ancelotti na seleção: 'Não vou mexer nisso', diz interventor da CBF

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fernando Sarney, interventor da CBF, não tem planos de alterar o acordo com o técnico Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira.

Sarney foi apontado pela Justiça para fazer a eleição da entidade após a queda de Ednaldo Rodrigues.

"Não vou mexer nisso. Não é minha função", resumiu o dirigente ao UOL.

Fernando Sarney ainda era vice-presidente da CBF, mas tinha rompido politicamente com Ednaldo.

Hoje cedo, na Espanha, Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, reuniu-se com Ancelotti. Na pauta, a pré-lista de convocados para os próximos jogos das Eliminatórias, contra Equador e Paraguai, e a montagem da comissão técnica que assumirá o Brasil.

E a eleição?

Sarney foi na noite desta quarta-feira assinar o termo de posse da intervenção no Tribunal de Justiça do Rio, no Centro. Depois, vai à sede da CBF, na Barra da Tijuca. Sobre a eleição, ele disse:

"Quero convocar o mais breve possível".

Segundo o estatuto da CBF, a assembleia eleitoral tem que ser convocada com pelo menos oito dias de antecedência. Mas se for em caso de urgência, esse prazo pode cair para cinco dias.

O registro de chapas precisa ser feito até cinco dias antes do pleito.

Ele será candidato?

A decisão judicial que tirou Ednaldo também destitui a diretoria completa da CBF.

Mas para o momento, Sarney não pretende desmantelar a estrutura da entidade, até para manter as competições funcionando.

Só quem realmente for muito próximo a Ednaldo Rodrigues deve ficar longe do cotidiano da entidade.

Sarney ainda não se coloca como candidato à próxima eleição da CBF. Sendo interventor, ele pode se candidatar, mas não antecipou se vai participar do pleito.

Comunicado de Fernando Sarney

"Na data de hoje (15/05/2025), о Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ proferiu decisão na Ação Civil Pública n. 0186960-66.2017.8.19.0001, que determinou o afastamento imediato do Sr. Ednaldo Rodrigues do cargo de Presidente da Confederação Brasileira de Futebol - CBF.

Considerando que a referida decisão me atribuiu, na condição de Vice-Presidente mais antigo da CBF, a responsabilidade de convocar em caráter de urgência novas eleições para os cargos diretivos da CBF, informo que já assinei o termo de posse e que a nova eleição para o cargo de Presidente da CBF - Quadriênio 2025-2029 será convocada o mais rápido possível.

As datas, os procedimentos e demais informações do processo eleitoral serão divulgados com a máxima brevidade.

Por oportuno, informo que serão adotadas as medidas administrativas e estatutárias necessárias ao irrestrito cumprimento da referida decisão, preservando-se todas as atividades desportivas contratos vigentes".