Análise: Zubeldía mexe mal, mas se redime ao apostar em nova joia de Cotia

Foi suado, mas o São Paulo do técnico Luis Zubeldía conseguiu arrancar o empate com o Libertad nesta quarta-feira, mesmo com um homem a menos em campo desde os 16 minutos do primeiro tempo, para confirmar a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores.

O jogo contra os paraguaios foi condicionado pela expulsão precoce de Alisson, que deu uma forte entrada em Fernández, e o árbitro acabou sacando o cartão vermelho imediatamente. Apesar de estar em desvantagem numérica, o Tricolor não teve grandes problemas ao longo dos 90 minutos e até teve boas oportunidades para abrir o placar, mas, ao não convertê-las, acabou castigado no segundo tempo, sofrendo gol de Aguilar em cobrança de falta.

Depois de tentar de tudo, Zubeldía recorreu ao garoto Lucca, de apenas 17 anos, como última alternativa para tentar evitar a frustrante derrota no Morumbis diante de mais de 46 mil torcedores. E o jovem revelado pelas categorias de base, que fez sua estreia pelo time profissional, não decepcionou, marcando um belo gol para salvar o São Paulo.

Mas, tudo isso poderia ter sido evitado caso Luis Zubeldía não tivesse realizado substituições questionáveis no início do segundo tempo. O treinador argentino promoveu as entradas de Ferraresi e Pablo Maia nas vagas de Ferreirinha e Oscar, as duas grandes referências técnicas da equipe, mesmo precisando vencer o jogo.

A partir daí, o São Paulo perdeu criatividade, ficou mais "engessado" e convidou o Libertad a marcar presença no campo de ataque, já que os paraguaios estavam em vantagem numérica e não precisaram mais se preocupar com o talento individual de Oscar e Ferreirinha.

Somente depois que o Tricolor sofreu o gol de Aguilar que Zubeldía voltou a mexer na equipe, tornando-a mais ofensiva novamente com as entradas de Luciano na vaga de Cédric Soares e Lucca no lugar de Lucas Ferreira.

Não é a primeira vez que Luis Zubeldía tem uma leitura questionável do jogo e promove substituições incompatíveis com o que a partida pede. Por sorte, ele segue tendo uma fonte inesgotável de talento que é Cotia. Não fossem as categorias de base, o São Paulo já teria sucumbindo há tempo.