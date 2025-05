Abel evita falar sobre renovação com o Palmeiras e declara: "Estou de alma, coração e super motivado"

Um dos assuntos discutidos no Palmeiras é a renovação do técnico Abel Ferreira. O treinador tem contrato válido com o clube até o fim deste ano e é de desejo da diretoria ampliar esse vínculo até 2027. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, no Allianz Parque, pela Libertadores, o treinador evitou falar sobre o assunto e se disse super motivado.

Um dos empresários de Abel, Hugo Cajuda, marcou presença no Allianz Parque nesta quinta-feira. Na última semana, Leila Pereira revelou que já abriu conversar para extensão do vínculo e quer resolver a renovação de Abel o mais rápido possível, mas não estipulou um prazo. Clube e estafe de Abel devem dar sequência às conversas nos próximos dias.

"Não tenho nada para dizer. A presidente já falou sobre isso mais de uma vez. É uma honra e orgulho muito grande ser treinador do Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo, mas quero dizer que o Palmeiras não precisa fazer absolutamente mais nada. Vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante é ajudar meus jogadores e com o tempo, carinho, respeito, tudo vai se decidir para o que é o melhor para o Palmeiras, que é o mais importante", disse.

"Vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui, não só porque fizemos o que há teatro tempo queria, que era termos uma equipe bem competitiva. Andamos a trabalhar muito para isso, mas se perder três jogos, vão dizer que é fim de ciclo do Abel, melhor nem renovar porque não é tão bom, não tem fome. É assim que funciona. É um orgulho muito grande, não de hoje, e a presidente e o Barros sabem o que penso e o que vocês têm que saber é que estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. Não preciso dizer mais nada", completou.

Com o triunfo sobre o Bolívar, o Palmeiras manteve os 100% de aproveitamento e garantiu a liderança geral na fase de grupos da competição. O Verdão tem 15 pontos, abriu oito de vantagem no Grupo G e não pode ser mais alcançado por ninguém.

A equipe de Abel Ferreira fecha a fase de grupos da Libertadores no próximo dia 28, quando recebe o Sporting Cristal-PER, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.