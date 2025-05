William Bigode marca, e América-MG busca empate no fim contra o Paysandu pela Série B

Nesta quarta-feira, pela sétima rodada da Série B do Brasileirão, o América-MG buscou um empate no fim em 2 a 2, na Arena Independência. Os gols do Papão foram marcados por Rossi e Jorge Benitez, enquanto William Bigode e Júlio cravaram para o Coelho.

Diante do empate em casa, o América-MG subiu para o 11º lugar, com dez pontos conquistados. Por sua vez, o Paysandu, ainda sem vencer na competição, foi ao 19º lugar, com apenas três unidades.

Pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG visita o Coritiba na próxima segunda-feira (19), às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira. Já o Paysandu, no domingo (18), recebe o Goiás, às 18h30, no Mangueirão.

OS GOLS

Aos 13 minutos do segundo tempo, o Paysandu inaugurou o marcador. Pela direita do campo de ataque, perto da lateral Rossi mandou a bola para área. A bola acabou indo em direção ao gol e enganou o goleiro Matheus Mendes, entrando no ângulo direito da meta do Coelho.

O Paysandu aumentou aos 24 minutos do segundo tempo. Jorge Benitez partiu para o campo de ataque e finalizou travado com a marcação americana. Na sequência do lance, a bola voltou para o jogador da equipe visitante que, dentro da área, bateu cruzado e balançou as redes de Matheus Mendes.

A reação do América-MG começou aos 41 minutos. William Bigode bateu cobrança de falta com perfeição e diminuiu a desvantagem do Coelho.

Aos 43 minutos, o Coelho empatou. Pelo lado direito, Mariano, em escanteio, mandou a bola para a área e Júlio subiu mais alto que a marcação para cabecear para o fundo do gol.