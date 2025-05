Weverton, do Palmeiras, é eleito o goleiro do mês de abril do Brasileirão

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi o nome da posição no mês de abril no Campeonato Brasileiro. O guarda-redes do Verdão atuou em cinco partidas pelo Brasileirão no último mês do Brasileirão.

Weverton, em cinco partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro no mês de abril, teve três gols sofridos e dois jogos sem permitir que o adversário marcasse contra o Verdão.

O perfil oficial do Brasileirão parabenizou o jogador e considerou a partida pela Copa do Brasil contra o Ceará, que soma a Weverton 16 defesas e três jogos sem sofrer gols no mês de abril.

Temporada do Palmeiras

No Brasileirão, em oito jogos disputados, o Palmeiras sofreu quatro gols. A equipe venceu seis partidas, empatou uma e perdeu outra. Na tabela, o Verdão é o líder, com 19 pontos.

O próximo jogo do Palmeiras na competição será contra o Bragantino, neste domingo, às 18h30 (de Brasília). A partida será no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista.